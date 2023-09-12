الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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اقتصاد

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر وطرق الاستعلام والدفع

عداد الغاز المنزلي
عداد الغاز المنزلي

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر.. يعتبر هذا الموضوع من الأكثر بحثاً عبر محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة.

ونرصد في التقرير التالي للمواطنين آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر:

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر

تمكّنت شركة "بتروتريد" المتخصصة في الخدمات التجارية البترولية، عملائها في جميع محافظات الجمهورية، من سداد جميع فواتير استهلاك الغاز المنزلي الشهرية قبل الموعد النهائي لتسجيل  قراءة العداد لشهر سبتمبر 2023.

يبدأ التسجيل من الخامس وحتى الثلاثين من سبتمبر 2023، وفقًا للجدول الزمني الذي حددته.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي 

أتاحت شركة بتروتريد لعملائها على مستوى الجمهورية إمكانية تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال رابط إلكتروني لشهر سبتمبر هنا.

طرق سداد فواتير الغاز وأماكن السداد

تقدم شركة بتروتريد لعملائها عدة خيارات لدفع فواتيرهم بسهولة، فبالإمكان السداد عن طريق مكاتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي للبنوك، أو خدمات التحصيل الإلكتروني مثل فوري وأمان وغيرها. ويمكن أيضاً دفع الفواتير من خلال مندوبي الشركة في جميع المحافظات، حيث يقومون بتسجيل قراءة العداد ودفع فواتير الاستهلاك.

كيفية تسديد فاتورة الغاز شهر سبتمبر إلكترونيا 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر أغسطس 2023

طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد للمشتركين عن شهر يونيو 2023


خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز

يمكنك الدخول إلى موقع شركة الخدمات التجارية البترولية عن طريق الضغط على الرابط هنا.

بعد ذلك، يمكنك اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية وتحديد مكان تركيب العداد المنزلي بدقة، مثل الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي، ومن ثم إدخال تسجيل العداد المنزلي المكون من 10 أرقام في الخانات المخصصة له. 

بعد ذلك، يمكنك الضغط على كلمة "استعلام" لمعرفة إجمالي المبلغ المراد الاستعلام عنه، واختيار وسيلة دفع معتمدة من الوسائل المذكورة في التقرير.

خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي

يذكر أن وفرت شركة بتروتريد مؤخرًا، خدمة جديدة لشحن عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، لتضاف إلى وسائل وطرق الشحن الأخرى كتطبيق بتروشحن ومنافذ فوري ونقاط شحن الشركة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

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