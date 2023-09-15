الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد.. سجل الأن لتجنب تراكم المستحقات

الغاز
الغاز

تعد خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد، ضمن أهم الخدمات التى تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة، التي تقدمها لعملائها أصحاب عدادات الغاز المنزلي بهدف تسهيل وتحسين تجربتهم. 

تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد

في هذا السياق، قامت شركة الخدمات التجارية "بتروتريد"، التي تتبع الوزارة، بالإعلان عن بدء استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر سبتمبر 2023.

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ويهدف إعلان شركة بتروتريد، إلى توضيح الخطوات اللازمة والمواعيد الهامة لتسجيل قراءة العداد بشكل يسير وفعّال، ببساطة، حيث يجب على العملاء زيارة الموقع الرسمي لشركة بتروتريد حيث يتم توجيههم إلى صفحة تسجيل القراءة، للدخول على موقع شركة بتروتريد (اضغط هنا)

كما أنه فى بعض المناطق، مثل القاهرة الجديدة، مدينتي، العجوزة، الزاوية الحمراء، المنيب، المعصرة، و6 أكتوبر، تقدم للعملاء خيارًا إضافيًا يتيح لهم إبلاغ محصل الشركة بقراءة العداد على الفور عند تحصيل الفاتورة، هذا الإجراء يعزز من سهولة وسرعة تسجيل القراءة ويساهم في تجنب أي تأخير في تحصيل الفاتورة.

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كما أنه يتعين على العملاء ، أثناء تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد،  تحديد منطقة إقامتهم وإدخال معلومات عن الشقة والعمارة التي تحتوي على العداد، بعد ذلك، يتعين عليهم إدخال قراءة العداد الحالية بعناية، ويفضل التحقق من صحة البيانات المُدخلة لتجنب أي أخطاء.

وبمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، يمكن للعملاء احتساب قيمة الفاتورة استنادًا إلى القراءة التي قاموا بها، وكذلك الاستعلام عن ملخص الفواتير الشهرية السابقة. 

كما حددت شركة بتروتريد الموعد النهائي لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر سبتمبر 2023 هو قبل نهاية يوم 20 سبتمبر، وهذا يضمن تسوية الفاتورة وتجنب التراكم المستحقات المالية.

وبفضل الخيارات المتعددة المُقدمة من قبل شركة بتروتريد، يصبح تسجيل قراءة عداد الغاز عملية ميسرة وفعالة، مما يسهم في تجنب التأخير في دفع الفواتير وتجنب التراكم المالي.

كما تعتبر خدمات الغاز المنزلي أمرًا ضروريًا في حياة الكثير منا، وتسعى شركة بتروتريد دائمًا إلى تحسين تجربة عملائها في هذا المجال. 

كما أن زيارة موقع شركة "بتروتريد" أو استخدام وسائل أخرى المتاحة ستسهل عليكم عملية تسجيل قراءة العداد ومنع أي تأخير في دفع الفواتير.

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رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر 2023

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لـ شهر سبتمبر

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر سبتمبر وطرق الاستعلام والدفع

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