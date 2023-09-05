شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري بمعرض ومؤتمر غازتك العالمي.

الملا: الغاز الطبيعي هو الخيار الأفضل لانتقال الطاقة

وقال "الملا": اتفقنا جميعا على أن الغاز الطبيعي هو الخيار الأفضل لانتقال الطاقة، وتابع أن مصر خلال مؤتمر الأطراف 27، كشفت الحاجة الماسة إلى الاستثمار المستمر، وكذلك التعاون المستمر بين الدول الأفريقية والأوروبية.

كما أجرى وزير البترول، على هامش المعرض مباحثات مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الاسبق.

وسلط وزير الدولة النيجيري للغاز والموارد البترولية الضوء على طموحات الغاز الطبيعي التي تعتمد عليها بلاده والعديد من غيرها في المنطقة، وقال: "في نيجيريا، هناك اتجاه واضح نحو عقود الغاز، و هدفنا هو زيادة إنتاج الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية.

وتابع أن جزء من أسباب وجودي هنا هو القول إن نيجيريا مفتوحة للاستثمار، لذا يمكن للمستثمرين الحضور والاستفادة من السياسات الجيدة والداعمة".

ومن جهة أخرى، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال زيارته للإسكندرية اجتماعين لمتابعة تقدم تنفيذ المشروعات الجديدة لزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بمصفاة تكرير ميدور و شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية( أموك ) بحضور مسئولي الشركتين وعدد من قيادات قطاع البترول.

وخلال اجتماعه لمتابعة تطورات تنفيذ واستكمال تشغيل مراحل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة ٦٠% ، أكد الملا أن الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا المشروع ، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذه ، مشددا علي اهمية وسرعة التنسيق بين الشركة و الشركات والجهات المعنية بالمشروع والعمل علي تذليل اي تحديات لضمان تنفيذ المراحل الأخيرة منه وفق البرامج الزمنية المقررة .

وأشار الملا الى أهمية توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصفاة في تحقيق اهداف الاستغلال الاقتصادي للامكانيات والأصول وزيادة القيمة المضافة من انتاج مصفاة التكرير، مؤكدا ضرورة تطبيق الوسائل التكنولوجية والأفكار غير التقليدية لتقليل التكاليف والعمل بالتوازي علي الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته.