الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه 2023.. والأرقام الساخنة

مياه الشرب
مياه الشرب

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه من أكثر التساؤلات التي يطرحها أصحاب العدادات المنزلية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لدفع فواتير الاستهلاك الشهرية كما هو الحال في دفع فواتير المرافق الأخرى (الكهرباء والغاز الطبيعي) لتسهيل إجراءات الدفع والاستعلام على المواطنين من كافة محافظات الجمهورية.

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه 2023

تسعى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتطبيق الخطة الرقمية كاملة لخدمة العملاء من كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال تخصيص موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) للاستعلام عن الفاتورة الشهرية بإدخال البيانات اللازمة للاستعلام سواء عن صاحب العداد المتعاقد مع الشركة أو مكان تركيب العداد المراد الاستعلام عن فاتورته بدقة.

وذلك حتى يتجنب الملايين من العملاء الغرامات المالية الطائلة التي فرضتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عليهم وذلك في الفترة المخصصة لذلك والتي حددتها الشركة من يوم 1 - 25 من كل شهر حيث يتم التحصيل من خلال وسائل الدفع المعتمدة.

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خطوات الاستعلام عن فواتير مياه الشرب 

أعدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فيديو توضيحي عبر موقعها الإلكتروني توضح من خلاله خطوات الاستعلام عن الفواتير الشهرية لمياه الشرب وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • الضغط على كلمة الاستعلام عن فاتورة المياه.
  • تحديد المحافظة ومكان تركيب العداد بدقة.
  • إدخال كافة بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة.
  • تحديد نوع العداد (منزلي، تجاري،….).
  • تسجيل قراءة العداد المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلم أو عرض الفاتورة.
  • ظهور إجمالي المبلغ المراد دفعه كقيمة الاستهلاك الشهري للمياه.
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الرقم الساخن لشركة المياه الشرب 

وضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أرقام ساخنة للتواصل مع العملاء في كافة محافظات الجمهورية، وذلك من خلال 125 أو عبر خدمة الواتساب من خلال 01206665125 حيث يستقبل مكالمات المواطنين مجموعة من الموظفين المدربين على رد عليهم وإيجاد حلول لمشاكلهم أو استفساراتهم في وقت لا يتعدى الـ 24 ساعة.

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