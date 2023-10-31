وزير الرى: مبادرة "حياه كريمة" حققت طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "التمويل والاستثمار فى قطاع المياه" التى نظمها كل من الاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقي والاتحاد من أجل المتوسط، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار وزير الرى، للتحديات المتزايدة التى تواجه قطاع المياه فى العالم وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات، مؤكدا على الترابط الهام بين الماء والغذاء والطاقة والتى تترابط جميعا مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا على ضرورة وضع الأولوية لقطاعات المياه والزراعة والغذاء والطاقة بشكل مترابط على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية.

واكد الدكتور سويلم، على أهمية تحقيق مبادئ الترابط بين الماء والغذاء والطاقة على مستوى حوض نهر النيل من خلال إنتاج الطاقة بدون التأثير سلبا على توفير المياه او إنتاج الغذاء خاصة بدول المصب.

مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق اهداف التنمية المستدامة

وأشار إلى ان مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشيدا بدور مبادرة "حياه كريمة" فى تحقيق طفرة كبيرة فى خدمات مياه الشرب والصرف الصح فى مصر من خلال انفاق استثمارات ضخمة فى هذا المجال بالشكل الذى يحقق أهداف التنمية المستدامة المستهدف تحقيقها فى مصر.

انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأحد، بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،

والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة.