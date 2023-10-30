الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى يكرم المزارعين الفائزين فى مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه"

أسبوع القاهرة للمياه
أسبوع القاهرة للمياه

قام الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بتكريم المزارعين الفائزين فى مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد توجه الدكتور سويلم،بالشكر للمزارعين، معربًا عن سعادته بهذه النماذج المتميزة، خاصة أنها تقدم تجربتها الحقيقية المنفذة على الأرض كنموذج لغيرهم من المزارعين.

وأضاف أيضًا، أن الهدف من تطبيق هذه التجارب المميزة هو ترشيد استخدام المياه وفى نفس الوقت تحقيق مصلحة المزارع من خلال زيادة الإنتاجية المحصولية، وبالتالي زيادة العائد المادى للمزارع.

تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة العائد الاقتصادى

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وأكد وزير الرى السعى الدائم لتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة العائد الاقتصادى منها وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد، خاصة أن الدولة تنفق مبالغ ضخمة على تطوير المنظومة المائية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية.

انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأحد، بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة.

الجدير بالذكر أن أسبوع القاهرة السادس للمياه، يتضمن عددًا من الفعاليات وورش العمل والندوات المتعددة، وذلك بمشاركة ٦٤ كيانًا إقليميًا ودوليًا، خلال جلسات وورش العمل.

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