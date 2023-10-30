الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: دعم مصرى دائم لغينيا الاستوائية في مختلف مجالات إدارة المياه

وزيرا الرى بمصر وغينيا
وزيرا الرى بمصر وغينيا

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فرانسيسكو كاتالان وزير الثروة السمكية والموارد المائية بدولة غينيا الإستوائية، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واكد الدكتور سويلم، على دعم مصر  الدائم لجمهورية غينيا الاستوائية في مختلف مجالات إدارة المياه فى ظل حرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الأفريقية خاصة خلال رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو).

مبادرة AWARe بالتعاون مع منظمة الارصاد العالمية

واضاف وزير الرى،أنه وفي ضوء ما تواجهه العديد من البلدان الأفريقية من ضعف الاستثمارات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتى تؤثر سلبا على قطاع المياه، فقد أطلقت مصر مبادرة AWARe بالتعاون مع منظمة الارصاد العالمية خلال مؤتمر COP27 والتى تهدف لتوفير التمويل اللازم للتعامل مع تحديات المياه والمناخ وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين فى مجال المياه للتعامل مع تغير المناخ، متوجها بالدعوة لدولة غينيا الاستوائية لدعم هذه المبادرة الهامة.

وانطلقت فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة"، الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، وعبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

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وزير الرى: 31٫40 مليون دولار لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية

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وزير الرى: التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

ويتضمن تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه.

التكيف مع التغيرات المناخية وزير الري دعم مصر الدائم لجمهورية غينيا جمهورية غينيا إسبوع القاهرة السادس

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وزير الرى: التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء

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