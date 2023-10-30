وزير الرى: 31،40 مليون دولار لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية

إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، مارى ماتيو مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، وقد تم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وأشار الدكتور سويلم، للتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والذى يتم من خلاله تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، مشيرا لرغبة الوزارة فى تعزيز هذا التعاون.

مبادرة AWARe التى اطلقتها مصر

كما وأشار الدكتور هانى سويلم، لأهمية مبادرة AWARe التى اطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27، والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"، متوجها بالدعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم المبادرة، مشيرًا لتزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والمشاركة فى مسارات المبادرة المختلفة.

مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة

وأوضح سويلم، أن المبادرة تتضمن"مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها، أيضًا إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة.

التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات

كما تتضمن التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية، أيضًا تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي، ووضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة.

وكذلك، ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها".