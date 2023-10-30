وزير الرى: تنفيذ 75 بئر جوفي وخزانات لمياه الأمطار وتدريب الكوادر الأوغندية بمنح مصرية

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فيما يخص مجال المياه خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين بصفة عامة ووزارتي المياه بصفة خاصة.

وأكد الدكتور هانى سويلم، أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتبادلة مع وزير المياه الاوغندي فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط البلدين.

تنفيذ خزانات لمياه الأمطار

وأشار الدكتور سويلم، لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى يعود لعقود طويلة، وحديثا تم توقيع مذكرة تفاهم فى عام ٢٠١٠ لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي إشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ ٧٥ بئر جوفي في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في ٥ مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.

تحقيق التنمية والرخاء لشعب أوغندا الشقيق

وأكد وزير الموارد المائية والري، على أهمية العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق لمشروعات جديدة بين البلدين تحقق التنمية والرخاء لشعب أوغندا الشقيق، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث والدعم الفني لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا وتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للكوادر الفنية الأوغندية من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه لضمان تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.