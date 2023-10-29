وزير الرى: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تدعم مبادرة AWARe للتكيف مع تغير المناخ

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ايلينا مانينكوفا نائب الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه..

وقد أعرب الدكتور هانى سويلم، عن سعادته بمشاركة ايلينا في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

وأشاد الدكتور سويلم بالدعم الذى تقدمه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمباردة AWARe التى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في إفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"، متوجها بالشكر للمنظمة على استضافة سكرتارية المبادرة، وأيضا قيادة مسار العمل الخامس للمبادرة، والذي يتناول "نظام الإنذار المبكر من الجفاف والفيضانات".

وأشار الدكتور سويلم، لتزايد الإقبال من الدول والمنظمات على الانضمام للمبادرة، ودور المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في القيام بدور بارز في عرض مسارات المبادرة على مختلف الدول، كما سيمثل اجتماع اللجنة التوجيهية للمبادرة والمزم عقده خلال أسبوع القاهرة للمياه فرصة جيدة كأول تجمع للدول المهتمة بالانضمام للمبادرة؛ لتحديد احتياجاتها فى مجال التعامل مع التغيرات المناخية والتنسيق بشأن مسارات عمل المبادرة.

اجتماع تحالف قادة المياه والمناخ خلال مؤتمر COP28

كما سيتم أيضا البدء في صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدة حتى مؤتمر COP28، وتنظيم اجتماع وزاري خلال فعاليات COP28 بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل.

كما تم التباحث حول التنسيق لعقد إجتماع تحالف "قادة المياه والمناخ" خلال فعاليات COP28.

وانطلقت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، وعبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.