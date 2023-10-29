سويلم: الاستمرار فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية وزيادة الاعتماد على البحث العلمى

افتتح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، جلسة "الذكاء فى إدارة الموارد المائية" التى نظمها المركز القومى لبحوث المياه ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأكد الدكتور سويلم، أهمية الاستمرار فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية وزيادة الاعتماد على البحث العلمي فى مجال إدارة المياه.

وأشار وزير الرى، لدور المركز المهم فى تعزيز البحث العلمي فى مجال المياه من خلال المعاهد الـ١٢ التابعة للمركز، والتى تتميز بتخصصاتها المختلفة التى تشمل مختلف محاور البحث العلمي فى مجال المياه.

كما أثنى الدكتور هانى سويلم، على مجهودات الدكتورة رشا الخولى رئيس المركز على دورها فى قيادة المركز، وتشجيعها لشباب الباحثين ورفع قدراتهم البحثية والتكنولوجية لمواكبة تحديات العصر الحديث.

وأكد أيضا على دور الشباب فى تعزيز البحث العلمي وإنجاز العديد من البحوث التطبيقية، التى تخدم قضايا المياه، وتسهم فى مواجهة تحديات المياه فى مصر.

جلسة "الذكاء فى إدارة الموارد المائية" وتكرم شباب الباحثين

وعقب ذلك، قام الدكتور هانى سويلم والدكتورة رشا الخولى بتكريم عدد من شباب الأساتذة المساعدين والباحثين بالمركز القومى لبحوث المياه على مجهوداتهم المبذولة فى مجال البحث العلمي خلال الفترة الماضية، وإنجاز العديد من الدراسات البحثية المهمة التى تخدم قضايا المياه.

وانطلقت فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، وعبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

وسيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه؛ لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه.