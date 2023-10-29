وزير الرى: تأثير الملء الرابع لسد النهضة يمكن تقييمه فى يوليو ٢٠٢٤

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مفاوضات سد النهضة كانت على مدار ١٢ عاما، واليوم نتكلم عن الملء الرابع، وكان هناك تدخل أمريكى توقف بسبب انسحاب إثيوبيا ولكن في اللقاء النهائى هناك تفاؤل حذر بسبب التعنت الإثيوبي وتم إعطاء فترة زمنية محددة للمفاوضات، ونتمنى الوصول إلى حل.

وأوضح أنه بالنسبة للملء الرابع، نحن نريد الحصول على إجابة عن تأثير الملء ولكن هناك عوامل عديدة لا يمكن تحديد تأثير الملء الرابع لها.

والوزارة قامت بعديد من المناورات، وفى الملء السابق كان الفيضان مرتفعا ولكن هذا العام لا يمكن الحكم على كميات المياه، والبيان الرئاسى أكد عدم حدوث ضرر، في يوليو ٢٠٢٤ يمكن تحديد آثار الملء الرابع والمياه المتواجدة به من حصة مصر والسودان وينتقص من حصتها.

وقال الدكتور هانى سويلم، إنه رغم الظروف في غزة ولكن هناك حضور كبير و٦٤ منظمة دولية و٢٣ شركة عارضة و٨ جلسات رفيعة المستوى و٣٠ جلسة فنية و٣١ وفدا من مختلف الدول لأسبوع القاهرة وهو خليط بين كافة الأوجه العلمية والسياسية

أسبوع القاهرة السادس للمياه

انطلقت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" صباح اليوم الأحد تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور وزراء الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، والخارجية سامح شكري، والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

وسيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذي سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.

كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة في أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه"، والتي تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات.

يذكر أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وإحدى الشركات المتخصصة لإعداد منصة متكاملة لأسبوع القاهرة للمياه تشتمل على كافة الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين وتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.