الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى: تدهور الأوضاع فى غزة وفقدان الاحتياجات الأساسية يجعل أعداد الضحايا قابلة للزيادة

وزير الري
وزير الري

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إنه لا يمكن أن نغفل الآثار السلبية للحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة؛ فيما يتعلق بإمدادات المياه والغذاء والكهرباء، مثلما هو الوضع في قطاع غزة المنكوب، لافتًا إلى ما خلفه العدوان الجاري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي حصد أرواح ما يزيد على 7 آلاف شخص، في غضون 21 يومًا فقط، مؤكدًا أن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياة، يجعل هذا الرقم قابلًا للزيادة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، اليوم الأحد، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 29 أكتوبر الحالي وحتى 2 نوفمبر القادم.
وطالب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري الحاضرين افتتاح أسبوع القاهرة السادس للمياه بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء العالم، وفلسطين.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد انطلقت صباح اليوم تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة".
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلًا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
 

هانى سويلم: مصر تبذل مجهودات ضخمة ومتواصلة على كل الأصعدة

 

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وزير الرى: حرص مصرى على دعم أوجه التعاون مع دول افريقيا فى مجال المياه

 

فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه

انطلقت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه اليوم تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الإستدامة"، أمس الأحد، اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، وأحمد أبوالغيط، أمين جامعة الدول العربية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، وعبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وزير الري غزة الأوضاع في غزة وزير الموارد المائية والرى الدكتور هاني سويلم

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