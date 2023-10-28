وزير الرى: حرص مصرى على دعم أوجه التعاون مع دول افريقيا فى مجال المياه

قبيل انطلاق فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه" غدًا الأحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بديفيد مالوبو نائب وزير المياه والصرف الصحي الجنوب افريقي.

وأشار الدكتور سويلم الى أن أسبوع القاهرة للمياه يجمع العديد من المختصين فى مجال المياه من جميع دول العالم، مشيرا لسعادته بمشاركة جنوب إفريقيا فى أسبوع القاهرة.

علاقات متميزة تربط مصر وجنوب إفريقيا على كافة المستويات

وأكد الدكتور سويلم على العلاقات المتميزة التي تربط مصر وجنوب إفريقيا على كافة المستويات، معربًا عن حرص مصر على دعم أواصر التعاون مع مختلف الدول الأفريقية.

المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe

وتوجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالدعوة للجانب الجنوب أفريقي للمشاركة فى المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe، والتى تستهدف تنفيذ مشروعات للتكيف فى قطاع المياه بالدول الافريقية، وتقديم التدريب للعاملين بقطاع المياه من الدول الإفريقية من خلال "المركز الإفريقي للتدريب وبناء القدرات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية" والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة، مشيرا لتزايد إقبال الدول الافريقية على الاشتراك فى هذه المبادرة الهامة.

وأكد الدكتور سويلم أنه يتم حاليًا اتخاذ الخطوات اللازمة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة الموارد المائية بين البلدين.

من جانبه.. أعرب نائب الوزير الجنوب أفريقي عن سعادته بهذا اللقاء والذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلتا الدولتين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر خاصةً في مجال الموارد المائية.

كما تنطلق فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، غدًا الأحد، وسط حضور كبير من مختلف دول العالم وخبراء المياه والموارد المائية.