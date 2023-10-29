وزير الرى: تحديات غير مسبوقة في قطاع المياه نتيجة تغير المناخ والحاجة لتوفير التمويلات لمواجهته

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في "منتدى الاستثمار فى المياه" والذى ينظمه الاتحاد الاوروبى، وذلك ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السادس للمياه..

وفى كلمته بالمنتدى، أشار الدكتور سويلم، للتحديات غير المسبوقة التى يواجهها قطاع المياه نتيجة تغير المناخ والحاجة لتوفير التمويلات اللازمة للتعامل مع هذا التحدى، مشيرًا إلى ان تغير المناخ يمثل تحدى كبير فى مصر نتيجة إرتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاحتياجات المائية، وارتفاع مستوى سطح البحر وما ينتج عن ذلك من زيادة درجة ملوحة المياه الجوفية بشمال دلتا نهر النيل، والتي تعد موطنا لملايين المصريين بالإضافة لوجود مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية.

التأثير الغير متوقع لتغير المناخ على الأمطار بدول منابع النيل

وذلك بالإضافة للعديد من الظواهر المناخية الأخرى مثل زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة مثل السيول الومضية، بالإضافة للتأثير الغير متوقع لتغير المناخ على الأمطار بدول منابع النيل.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، إنه للتعامل مع هذه التحديات فى مصر، فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات مثل مشروعات تأهيل وأعمال تقييم المنشآت المائية باجمالى ٤٧ الف منشأ، وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع بهدف رفع كفاءة توزيع المياه وتوصيل المياه للمنتفعين، وتحسين أنظمة الصرف الزراعى، وتطبيق أنظمة الري الحديثة بالارضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، ومشروعات حماية الشواطئ، ومشروعات الحماية من اخطار السيول، والتوسع فى اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ اليوم، ومحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ اليوم.

تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء

وأكد الدكتور سويلم، على أهمية التوسع فى مجال البحث العلمي فى مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والتوسع فى دراسات التحلية بهدف تقليل تكلفتها وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إستخدام التحلية فى إنتاج الغذاء.

وأكد على اهمية تحقيق التعاون على المستوى الدولى وتبادل المعرفة وتجميع الأفكار، وحشد التمويلات اللازمة لقطاعى المياه والمناخ، والعمل على بناء القدرات على المستويين الوطني والدولى لكافة العاملين فى مجال المياه، مع التأكيد على ضرورة الإستفادة من مؤتمر المناخ القادم COP28 للاستمرار فى العمل على حشد التمويل والاستثمارات اللازمة.