وزير الرى: مصر نجحت فى وضع قضية المياه بقلب العمل المناخى العالمى

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن نسبة الحضور لفعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تعكس دور وثقل مصر، حيث نجحت في وضع قضية المياه في قلب العمل المناخي العالمي، وخاصة خلال فعاليات مؤتمر المناخ الأخير في شرم الشيخ (Cop 27).

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الري، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي بدأت فعاليات صباح اليوم الأحد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال سويلم إن ممثلين عن ٦٢ دولة يشاركون في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه إلى جانب ٦٤ منظمة، وسيتضمن الأسبوع ٨ جلسات رفيعة المستوى و١٠ أحداث جانبية و٣٠ جلسة فنية و٥ جلسات عامة.

وأضاف أن الخسائر والأضرار في إفريقيا جراء التغيرات المناخية كبيرة، فضلا عن التأثيرات التي حدثت للدول الإفريقية الناتجة عن التلوث الذي تحدثه دول أخرى، موضحا أنه سيتم خلال أسبوع القاهرة للمياه مناقشة قضايا خاصة بتكنولوجيا المياه.. مشيرا إلى وجود عدد من الخبراء في هذا المجال.



وفيما يتعلق بتحلية المياه واستخدامها في الزراعة، قال الوزير إن تحلية المياه تتطور مع الوقت وتنخفض تكلفتها وهو يرجع لانخفاض سعر الطاقة وهما أمران مرتبطان، ما شجع على استخدامات أخرى للتحلية، إلا أنه أكد أن تحلية المياه لا تصلح للزراعة في الوقت الحالي نظرا لمعادلة التكلفة والتي لا تتوافق ولكنه موضوع مستقبلي.

وحول مسألة تأهيل الترع، أشار سويلم إلى أنه سيتم تقييم كل حالة من الترع منفصلة وعمل دليل إرشادي لكل حالة وما تحتاج له من طريقة للتبطين لاختلاف كل ترعة عن الأخرى.. وقال إنه توجد عدة مسارات نسلكها بهدف توفير استهلاك المياه أهمها التوعية المائية، منوها إلى أنه جرى تنظيم ٢٤٠ ندوة بهدف التوعية بتوفير استهلاك المياه.

ولفت الوزير إلى أن من أهم السبل التي نسلكها لتوفير المياه هو التحول للري الحديث والري بالتنقيط في زراعة القصب على سبيل المثال لا الحصر وفرض غرامات على عدم استخدام الري الحديث في الأراضي الصحراوية.

أسبوع القاهرة السادس للمياه



وأوضح الوزير أن مياه الصرف الزراعي تكون نسبة التلوث بها بسيطة ومعالجتها أسهل من مياه البحر.. مشيرا إلى أنه جرى إنشاء العديد من محطات معالجة المياه منها محطة بحر البقر والمحسمة ومحطة الحمام.

كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد انطلقت صباح اليوم، تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، والذي يستمر حتى 2 نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.