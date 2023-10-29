الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: رغبة مصرية فى تعزيز التعاون مع الجانب الصينى ودعم مبادرة AWARe

وزير الرى ووزيرة
وزير الرى ووزيرة المياه في الصين

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع تشو تشنغ كينغ نائبة وزير الموارد المائية الصينية.

وقد أعرب الدكتور سويلم،عن سعادته بلقاء نائبة وزير الموارد المائية الصينية، والمشاركة البارزة للوفد الصينى فى فعاليات الاسبوع بوفد كبير، وهذا يدل على الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال المياه، مؤكدا رغبة مصر فى تعزيز التعاون مع الجانب الصينى خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور سويلم، لمبادرة AWARe والتى توفر منصة للمجتمع الدولي لصياغة إجراءات ملموسة على ارض الواقع لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه، وتتيح فرصة لتبادل المعرفة العالمية ومعالجة متطلبات واحتياجات التنمية لأقل البلدان نموا وخاصة بالقارة الإفريقية في مختلف مجالات المياه والمناخ.

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وزير الرى: 18% من سكان إفريقيا يعانون من نقص المياه ويفتقر 429 مليون إفريقى لمياه الشرب

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وزير الرى: المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تدعم مبادرة AWARe للتكيف مع تغير المناخ

واضاف وزير الرى، أنه يمكن للصين أن يكون لها دور رائد خلال مؤتمر Cop28 لدعم مبادرة AWARe من خلال تقديم المساعدة الفنية وتنظيم دورات تدريبية فى "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخ" فى مصر، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الإفريقية الصينية.

التعامل مع شح المياه وإدارة الجفاف

تم التباحث حول لتعزيز التعاون بين البلدين من خلال تفعيل وتحديث مذكرة التفاهم فى مجال الموارد المائية الموقعة بين البلدين، ووضع آلية لتبادل الخبرات فى مجال المياه والتعامل مع شح المياه وإدارة الجفاف والتعامل مع السيول، والتوسع فى مجال البحث العلمي من خلال الاعتماد على الامكانيات المتميزة بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة.

وانطلقت فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي، وعبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

وتتضمن فعاليات الأسبع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.

مبادرة AWARe الدكتور سويلم رغبة مصر فى تعزيز التعاون مع الجانب الصينى وزير الري احتياجات التنمية مجالات المياه والمناخ

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