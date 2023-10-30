وزير الرى: التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، آلان ميسونييه، مدير معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه، وذلك على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأشار الدكتور سويلم إلى دور معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه في مجال تعزيز التعاون المائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والمعهد فى مجال المياه، خاصة مع تشابه رؤى وسياسات الوزارة مع سياسة المعهد فيما يخص التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، والتوجه لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء.

تبادل المعرفة فى مجال "تحلية المياه لإنتاج الغذاء"

وأكد الدكتور سويلم، على أهمية تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة فى مجال "تحلية المياه لإنتاج الغذاء" كما فعلت بعض الدول وحققت نتائج جيدة فى هذا المجال، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول تحلية المياه غدا ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه متوجها بالدعوة للمعهد للمشاركة فيها.

وأشار وزير الرى لأهمية التنسيق بين مصر باعتبارها الرئيس الحالى لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) والمعهد لتوحيد الرسائل والرؤى التى تقدمها الدول الإفريقية ودول البحر المتوسط فى مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه وصولا إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه والمقرر عقده فى إندونيسيا فى العام القادم.

وانطلقت فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت عنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، اليوم الأحد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، وعبدالحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.