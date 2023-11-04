السبت 04 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قبل الغرامة.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال على محرك البحث عبر الانترنت عن رابط الاستعلام عن  فاتورة التليفون الأرضي بالرقم، حيث أتاحت الشركة سداد فاتورة أكتوبر حتي منتصف نوفمبر الجاري بدون أي غرامات تأخير.

رابط الاستعلام عن  فاتورة التليفون الأرضي بالرقم

وفي هذا التقرير يرصد الدستور كل التفاصيل والمعلومات الكاملة عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم 

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إتاحة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 حتي يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر بدون أي غرامات تأخير بعدها تقوم الشركة احتساب غرامة تأخير بقيمة ١٠ جنيهات كحد أدنى أو ١.٥ % كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتى يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك نهائيا لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.

موعد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2023

 

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

فتحت المصرية للاتصالات جميع السنترالات على مستوى الجمهورية والبالغة ١٥٧١ سنترالا من الثامنة صباحا إلى الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلى ١٢٠ مركز خدمة و١٥٠ نقطة بيع متنقلة وفي المترو ومحطات السكك الحديدية الكبرى للتيسير على المواطنين دفع الفواتير بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع والتحصيل الإلكتروني.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي وخطوات سداد الفواتير

 

رابط الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي وموعد إصدار فاتورة شهر سبتمبر 2023

استعلام فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر سبتمبر 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر  2023: (من هنا)

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

منافذ سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023 

- الموقع الإلكترونى للمصرية للاتصالات.

- جميع فروع WE.

- أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

- تطبيق My WE

- مكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

وقالت الشركة المصرية للاتصالات إنه تم تحويل 40% من عملاء التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، وذلك في إطار حرص الشركة على تحسين تجربة العملاء من خلال تمكينهم من التحكم بشكل أكبر في استهلاكهم وكذلك منحهم المزيد من الخيارات والعروض التي ستتاح لعملاء التليفون الأرضي بعد إضافة الخدمات إلى تطبيق My WE.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2023

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