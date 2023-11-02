يحرص المواطنون على معرفة رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر مع بداية اليوم الثاني في الشهر، وحتى لا يتأخر العملاء عن دفع فاتورة الاستهلاك للهاتف الأرضي، خوفا من دفع غرامة أو ضريبة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2023

في هذا التقرير توضح “الدستور” خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2023 وطرق دفع فاتورة الشهر الجديد وكذلك خطوات شحن خطوط الخط الارضي مسبق الدفع وقيمة الباقات فيه.

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر من خلال الشركة المصرية للاتصالات التي تتيح رابط للاستعلام عن الفاتورة للشهر الجديد من هنا.

بعد فتح الرابط يدخل العميل كود المنطقة السكنية الخاصة بمحافظته، ثم يُدخل رقم التليفون ويضغط على كلمة اظهر الفواتير.

ويمكن الاستعلام عن الفاتورة للتليفون الارضي من خلال سنترالات الاتصالات الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية والتوجه لمعرفة الفاتورة برقم الهاتف كما يمكن تسديد الفاتورة أيضا.

يمكن معرفة فرع شركة المصرية للاتصالات من هذا الرابط من هنا.

اختار المدينة.

ثم اختار المنطقة.

بعد يظهر اسم الفرع والعنوان وأوقات العمل الرسمية للفرع كي تتوجه خلالها.

الفواتير مسبقة الدفع للتليفون الأرضي

بالنسبة لخطوط التليفون الأرضي التي تحولت بالفعل إلى نظام مسبق الدفع والتي يكون قد تلقى عميلها رسالة بتحويل خطه وكذلك قيمة الفاتورة الجديدة التي يجب شحنها بها واخر موعد لهذا الشحن وتكون قيمة الفاتورة شاملة الضريبة والخدمة.

ويكون شحن رصيد الخط الارضي من خلال تطبيق My WE بإستخدام بطاقة بنكية كذلك الحال بالنسبة للموقع الالكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات السابق ذكره.

الاشتراك في باقة الدفع المسبق للخط الأرضي

تكون قيمة الاشتراك الشهري لباقة التليفون الارضي هي 65 جنيه شهريًا ومن خلالها يمكن اجراء مكالمات لدقائق بلا حدود لشبكة WEأرضي وموبايل، كما يمكن إجراء مكالمات لشبكات أخرى بحجم استهلاك 250 دقيقة.

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وتكون الخدمات المضافة على باقة الخط الارضي مسبق الدفع إظهار رقم الطالب وخاصية التتبع أو تحويل المكالمات.