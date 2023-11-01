الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس وخطوات سدادها إلكترونيًا

يسدد أصحاب العدادات القديمة فاتورة الغاز ناتجاس من خلال الموقع الإلكتروني للشركة دون الحاجة إلى انتظار محصل فاتورة الغاز ناتجاس لتحصيل ثمن الفاتورة، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس:

كيف تستعلم عن فاتورة الغاز ناتجاس؟

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس من خلال طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز ناتجاس من خلال زيارة موقع ناتجاس بالضغط على الرابط التالي https://gasreader.natgas.com.eg/

ثم اضغط على أيقونة "خدماتي"، اضغط على "فواتير الغاز"، أدخل رقم المشترك ورقم العداد، اضغط على زر "بحث"، ستحصل على تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك القيمة المستحقة والتاريخ المحدد للدفع.

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة الغاز من خلال الاتصال على رقم 19390، واتباع التعليمات الصوتية، أو تحميل تطبيق ناتجاس على الموبايل ثم قم بفتح التطبيق واضغط على أيقونة "الحساب"، اضغط على "فواتير الغاز"، اضغط على "استعلام عن الفاتورة"، أدخل رقم المشترك ورقم العداد، اضغط على زر "بحث"، ستحصل على تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك القيمة المستحقة والتاريخ المحدد للدفع.

إزاي ادفع فاتورة الغاز اونلاين؟

يمكنك دفع فاتورة الغاز اونلاين من خلال موقع ناتجاس من الرابط السابق، اضغط على أيقونة "خدماتي"، اضغط على "فواتير الغاز"، أدخل رقم المشترك ورقم العداد، اضغط على زر "بحث".

ستحصل على تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك القيمة المستحقة والتاريخ المحدد للدفع، اضغط على زر "سداد الفاتورة"، اختر طريقة الدفع الإلكترونية المناسبة لك، أكمل عملية الدفع.

ويمكنك دفع فاتورة الغاز اونلاين من خلال تطبيق ناتجاس على الموبايل، فافتح التطبيق واضغط على أيقونة "الحساب"، اضغط على "فواتير الغاز"، اضغط على "استعلام عن الفاتورة"، أدخل رقم المشترك ورقم العداد، اضغط على زر "بحث".

ستحصل على تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك القيمة المستحقة والتاريخ المحدد للدفع،اضغط على زر "سداد الفاتورة"، اختر طريقة الدفع الإلكترونية المناسبة لك، أكمل عملية الدفع.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وكيفية سدادها

وتستطيع سداد فاتورة الغاز من فوري، اذهب إلى ماكينة فوري أو قم بتنزيل تطبيق فوري على الهاتف المحمول، اختر "خدمات غاز طبيعي"، اختر "ناتجاس"، أدخل رقم المشترك ورقم العداد، أدخل المبلغ المراد سداده، اضغط على "تأكيد".