الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء نوفمبر 2023.. وأسعار الشرائح للاستهلاك المنزلي

جريدة الدستور

يبحث أغلب المشتركين في شركات الكهرباء عن رابط الاستعلام عن  فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر 2023 لدفع الفاتورة وفق الشركة التابعة له على مستوى شركات التوزيع التسع التابع لها.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء نوفمبر 2023 

وللاستعلام عن فاتورة الكهرباء نوفمبر 2023 برقم العداد، يدخل المشترك إلى موقع وزارة الكهرباء من هنــــــــا، وتظهر فور الدخول قائمة بشركات الكهرباء التوزيع التسع المتنوعة على مستوى الجمهورية.

يتم اختيار الشركة التي تتبعها، ويتم إدخال قراءة العداد، وإدخال الكود الخاص بك، والضغط  على كلمة استعلام، ويظهر إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري، وشركات الكهرباء التوزيع هي:

  • شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
  • شركة القناة لتوزيع الكهرباء
  • شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
  • شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
  • شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
  • شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
  • شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء
  • شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء
  • شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

طرق دفع فاتورة الكهرباء

وحددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدد من الطرق لدفع فاتورة استهلاك الكهرباء شهر نوفمبر 2023 ومنها الدفع عن طريق فيزا الخصم المباشر والفيزا الصادرة للمحافظة الإلكترونية، حيث يتم السداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء التي تحتوي على 25 خدمة من ضمنها سداد فاتورة الكهرباء من المنزل وفق خطوات محددة بطريقة سهلة عن طريق تسجيل الدخول واختيار خدمة دفع فاتورة وبعد ذلك كتابة بيانات العداد بدقة، وتتضمن رقم العداد وكود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء، كما يمكن الدفع عن طريق ماكينات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان. 

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أسعار شرائح الكهرباء المنزلي

  • الشريحة الأولى  تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها 58 قرشًا.
  • الشريحة الثانية تبدأ من 51 إلى 100 كيلو وات يكون سعرها 68 قرشًا.
  • الشريحة الثالثة تبدأ من صفر حتى 200 كيلو وات يكون سعرها 83 قرشًا.
  • الشريحة الرابعة تبدأ من 201 إلى 350 كيلو وات يكون سعرها 111 قرشًا.
  • الشريحة الخامسة تبدأ من 351 إلى 650 كيلو وات يكون سعرها 131 قرشًا.
  • الشريحة السادسة تبدأ من 651 إلى ألف كليو وات سعرها 140 قرشًا.
  • الشريحة السابعة تبدأ من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات (145 قرشا) وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.
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