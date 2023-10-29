رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023-2024، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023

أتاحت شركة توزيع الكهرباء مصر الوسطي الاستعلام عن فواتير استهلاك الكهرباء لعملائها، من خلال الموقع الرسمي للشركة ويمكن الدخول إليه من خلال الضغط هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023

يستطيع عملاء شركة توزيع الكهرباء مصر الوسطي الاستعلام عن فواتير الاستهلاك لأى شهر فى 2023 بإتباع الخطوات التالية:

• الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء مصر الوسطي من خلال هذا الرابط هنا.

• تحديد أيقونة معرفة قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري.

• إدخال بيانات العداد المراد الاستعلام عن فاتورته.

• تسجيل بيانات صاحب العداد المتعاقد مع الشركة (الاسم رباعي، الرقم القومي، …).

• إدخال تسجيل العداد المكون من 10 أرقام.

• تحديد مكان تركيب العداد بدقة ( الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة، الحي،..).

• الضغط على كلمة استعلم.

• ظهور المبلغ المراد دفعه بالتفصيل.

ترشيد استهلاك الكهرباء 2023/2024

أو ضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك من خلال منشور له على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك بعض الإرشادات والنصائح لتقليل استهلاك الكهرباء في وجود تكييف وهي كما يلي:-

1- تغيير الفلاتر أو تنظيفها.

2 - معاينة الوحدة الخارجية ونتظيفها من الأتربة.

3 - فحص مجاري الهواء.

4- معاينة خطوط التبريد.

يذكر أن الحكومة قد أعلنت تطبيق الزيادة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء اعتبارا من بداية شهر يوليو الماضى 2023، وذلك بسبب زيادة أسعار الوقود والغاز الطبيعي وذلك وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق الزيادة على فواتير الكهرباء حتى بداية العام المالي الجديد 2023-2024 بدلا من شهر يناير الماضي.