بعد قرار الحكومة بتخفيف الأحمال.. نصائح مهمة لتوفير الكهرباء وتقليل ثمن الفاتورة

غالبًا ما تجلب الأشهر الباردة فواتير طاقة أعلى لأصحاب المنازل، خاصة إذا كنت تعيش في مناطق باردة بطبعها مع فصول شتاء قاسية، فقد تكون تدفئة منزلك أكثر تكلفة من تبريده في الصيف، والأكثر من ذلك، أن الكثير من الناس يبقون في المنزل أكثر خلال أشهر الشتاء، مما قد يؤدي إلى زيادة استخدام الطاقة.

في هذا السياق، تستعرض "الدستور" نصائح هامة لترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل فاتورة الكهرباء، وذلك على النحو التالي:

قم بإيقاف تشغيل الأجهزة غير الضرورية

قم بإيقاف تشغيل الأجهزة غير الأساسية عند عدم الاستخدام، مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات وأجهزة التلفزيون وأنظمة الترفيه من نقاط الطاقة الخاصة بها.

استبدل سخانك القديم بآخر أكثر كفاءة

فكر في استبدال سخانات الغاز القديمة وغير الفعالة بوحدات تكييف الهواء ذات الدورة العكسية، كما تأكد من تنظيف فلتر السخان بانتظام لمساعدته على العمل بكفاءة.

استخدم الطاقة المجانية من الشمس

تزودنا الشمس بالطاقة المجانية والنظيفة، ولا تحتاج حتى إلى الألواح الشمسية للاستفادة منها. لذا قم بفتح النوافذ للاعتماد على الضوء بالنهار.

استبدل المصابيح العادية

بدل المصابيح العادية بأخرى موفرة للطاقة، حيثُ إنَّ المصابيح الموفرة توفر أكتر من 75% من الطاقة وتعطي إنارة أفضل للعين.

لمبة واحدة تكفي

استخدم لمبة واحدة كبيرة بالوات بدلاً من لمبتين أو أكثر منخفضي الوات، حيثُ يستهلك مصباح كهربائي واحد بقدرة 100 واط طاقة أقل ويعطي ضوءًا أكثر من مصباحين بقدرة 50 واط.

- اختيار الألوان الفاتحة والعاكسة لأسقف وجدران الغرف.

- حافظ على نظافة المصابيح وتركيبات الإضاءة، حيث إنَّ الغبار يخفض مستويات الضوء.

- إذا كان عليك العمل في وقت متأخر من الليل، فاستخدم الإضاءة المهمة أو الضوء الذي يركز على عملك، مثل مصابيح الطاولة ومصابيح الأرضية.

المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف أسباب انقطاع الكهرباء

وكان المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أعلن عن زيادة فترة انقطاع الكهرباء عن المنازل والمحال التجارية في 24 محافظة من أصل 27، حيث تم تمديد هذه الفترة من ساعة واحدة يوميًا إلى ساعتين، اعتبارًا من السبت الماضي، بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح الخشن، في تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة تأتي في ظل زيادة استهلاك الكهرباء من الغاز، مما أدى إلى انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر، حيث انخفضت هذه الكميات من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميًا إلى صفر، وقد أثَّر هذا التحميل على استهلاك الغاز بشكل كبير، مقارنةً بالأوضاع نفسها في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف: "الحكومة تسعى للاستمرار في تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، وستستمر في تخفيض أحمالها حتى يعود مستوى درجات الحرارة إلى طبيعته، وبعدها ستُعاد الأمور إلى مجراها".