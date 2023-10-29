الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

المستشار سامح الخشن
المستشار سامح الخشن

كشف المستشار سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل إعلان زيادة فترة تخفيف الأحمال وانقطاع التيار الكهربي.

وقال الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الغاز المصري موجه بالكامل للإنتاج المحلي.

وأضاف: نعمل في إطار خطة متكاملة وساعتان حد أقصي لنخفيف الأحمال.

وتابع: "لا مشكلة كبيرة في قطاع الكهرباء دول عديدة تتجه لتخفيف الأحمال في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة".

وأكمل سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: "الأمور تجري علي ما يرام وخطة تخفيف الأحمال مؤقتة".

مساء دى ام سى مجلس الوزراء التيار الكهربي سامح الخشن دي ام سي

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