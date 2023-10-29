متحدث الحكومة: تخفيف الأحمال الكهربائية إجراء مؤقت

كشف المستشار سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل جهود مبادرات الدولة في تخفيض الأسعار للسلع الأساسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: "قمنا بالإعفاءات الجمركية لهذه السلع تنفيذًا لمبادرة خفض الأسعار وفي المقابل نطالب التجار بالالتزام".

وعن تخفيف الأحمال، أضاف أن تخفيف الأحمال الكهربائية إجراء مؤقت وسيكون من ساعة إلى ساعتين في اليوم وفقًا لنفس الجداول المعلنة قبل ذلك وتوجد استثناءات بسيطة ببعض المناطق بتبكير الموعد عن المواعيد السابقة.

وتابع: "درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع ويوجد جدول يوضح فرق درجات الحرارة من السنة اللي فاتت إلى السنة دي وده أدى إلى استخدام كميات أكبر من الغاز وبالتالي بقى في ضغط على الغاز الموجود"، مشددًا على أنه لا يوجد تصدير غاز في الوقت الحالي وكل المنتج الحالي للاستخدام المحلي.