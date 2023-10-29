الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جذب الاستثمارات.. خبير يوضح دور برامج الإصلاح الاقتصادي في دعم المجال الصناعي

الصناعة
الصناعة

كشف الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، عن دور برامج الإصلاح الاقتصادي في دعم المجال الصناعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الدولة في أثناء وخلال وضعها للبرنامج الاقتصادي تستهدف تعميق الإنتاج الصناعي وزيادة دوره في الناتج الإجمالي للدولة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن ذلك من خلال عدد من الإجراءات بتعميق وتطوير الأداء المهني وجذب قطاعات جديدة من خلال تهيئة بيئة مختلفة تمامًا في بعض القطاعات المستحدثة.

وأشار إلى أن هناك عدد من المدارس التكنولوجية والجامعات التكنواوجية تسهدف توفير عمالة ذات طابع خاص خلال الفترة القادمة، موضحة أن الهدف الأكبر هو أن تغطي الصناعة احتياجات السوق المصرية، فضلًا عن جذب الاستثمارات.

 

 

اكسترا نيوز الاصلاح الاقتصادي المجال الصناعي فرج عبدالله الإنتاج الصناعي

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