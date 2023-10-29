جذب الاستثمارات.. خبير يوضح دور برامج الإصلاح الاقتصادي في دعم المجال الصناعي

كشف الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، عن دور برامج الإصلاح الاقتصادي في دعم المجال الصناعي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الدولة في أثناء وخلال وضعها للبرنامج الاقتصادي تستهدف تعميق الإنتاج الصناعي وزيادة دوره في الناتج الإجمالي للدولة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن ذلك من خلال عدد من الإجراءات بتعميق وتطوير الأداء المهني وجذب قطاعات جديدة من خلال تهيئة بيئة مختلفة تمامًا في بعض القطاعات المستحدثة.

وأشار إلى أن هناك عدد من المدارس التكنولوجية والجامعات التكنواوجية تسهدف توفير عمالة ذات طابع خاص خلال الفترة القادمة، موضحة أن الهدف الأكبر هو أن تغطي الصناعة احتياجات السوق المصرية، فضلًا عن جذب الاستثمارات.