نيفين شحاتة: الرئيس السيسى يتابع عن قرب كل ما يحدث على الساحة التعليمية

كشفت نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام، عن جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية وخاصة التعليم الفني.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع عن قرب كل ما يحدث على الساحة التعليمية.

وأضافت شحاتة أن حديث الرئيس لسان حال كل المسئولين عن المنظومة التعليمية وخاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني والاهتمام بتكوين شخصية الطالب.

وأشارت إلى أن الشريك الصناعي يحدد المناهج التي يحتاجها، وأن الرئيس السيسي تكلم بشكل موضوعي للعاملين في الصناعة لما هو متعلق بإنشاء مدارس جديدة وإعادة تأهيل المدارس القديمة.