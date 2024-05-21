"الصحة" تعلن ضمانات لحقوق الأطقم الطبية فى ظل الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن القانون الجديد الخاص بالمنشآت الصحية والذي يتيح للقطاع الخاص دورًا في إنشاء وإدارة المستشفيات، لن يمس حقوق العاملين بالقطاع الطبي.

وأوضح "عبد الغفار"، خلال لقائه مع مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي، أن الوزارة قد وضعت حوافز استثمارية جديدة لجذب القطاع الخاص للمساهمة في تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، بما في ذلك توفير أراضي بحق الانتفاع.

وأضاف أن القانون يضمن استمرارية تطوير المستشفيات الحكومية ويعزز منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الأطقم الطبية ستحظى بالحماية الكاملة لحقوقها المالية والوظيفية.

وأكد على أن الأطقم الطبية التي ستنتقل للعمل ضمن المنشآت الجديدة ستتمتع بنفس الحقوق والضمانات المقررة في نظام "التكليف"، مطمئنًا الجميع بأن "لا ضرر سيقع على أي من المواطنين أو الكوادر الطبية جراء تطبيق هذا القانون".