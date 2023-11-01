غرامة لعدم السداد.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023

في الوقت الحالي، يبحث شريحة كبيرة من المواطنين في مصر عن رابط للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر موقع البحث جوجل، وذلك لمعرفة فاتورة شهر أكتوبر 2023 يتم إدراج فاتورة الهاتف الأرضي في حسابات المواطنين في اليوم الخامس والعشرين من كل ثلاثة أشهر.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها “الدستور” نستعرض في هذا التقرير، سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن الفاتورة وكيفية دفعها باستخدام طرق الدفع المختلفة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023

للاستعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي، يمكن للمواطنين زيارة موقع شركة المصرية للاتصالات على الإنترنت. يتم استعلام الفاتورة عبر الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع شركة المصرية للاتصالات على الإنترنت عبر الرابط التالي:

2. اضغط على خيار "استعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي".

3. أدخل كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي الخاص بك.

4. اضغط على زر "عرض الفواتير"، وسيتم عرض قيمة الفاتورة المسجلة على الخط الأرضي الخاص بك.

طرق دفع فاتورة الهاتف الأرضي شهر أكتوبر 2023

يتسأل المواطنون عبر محرك البحث جوجل عن طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر وقد أوضحت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق وهي كالتالي:

1. يمكن دفع الفاتورة من خلال فروع السنترالات المركزية التابعة لشركة المصرية للاتصالات في مختلف مناطق الجمهورية.

2. يمكن دفع الفاتورة باستخدام خدمات مصاري أو أمان أو بي وباقي الخدمات الأخرى.

3. يمكن دفع الفاتورة باستخدام فودافون كاش.

4. يمكن دفع الفاتورة في فروع وي.

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5. يمكن دفع الفاتورة عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت. بعد استعلام الفاتورة، يمكن اختيار طريقة الدفع باستخدام فيزا من بنك فورًا.

غرامة التأخر عن سداد فاتورة التليفون الأرضي

حذرت الشركة المصرية للإتصالات أنه سيتم تطبيق غرامة على عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي بعد مرور شهرين أو ثلاثة أشهر من تاريخ الدفع المحدد، حيث يتم فرض غرامة على كل شهر تأخير بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة، وبحد أدنى 10 جنيهات.

يذكر أنه في حالة عدم سداد الفاتورة خلال أربعة أشهر من تاريخ الدفع المحدد، سيتم قطع خدمة التليفون الأرضي حتى يتم السداد، وسيتم فرض غرامة على كل شهر تأخير بنسبة 1.5% من قيمة الفاتورة، وبحد أدنى 10 جنيهات.