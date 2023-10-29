الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي We وتفاصيل باقات الدفع المسبق

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

رابط استعلام  عن  فاتورة التليفون الأرضي  We وتفاصيل باقات الدفع المسبق، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

رابط استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي  We 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر أكتوبر 2023 وآخر موعد للدفع

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات، من خلال موقعها الإلكتروني رابط للاستعلام عن فاتورة لتليفون الأرضى  وهو: من هنا.

كما أتاحت الشركة المصرية للاتصالات رقم مختصر  للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى وهو  19777.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2023

يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي عن أى شهر اعتبارًا من امنتصف كل شهر وهو تاريخ صدور فاتورة الأرضي وإتاحة الاستعلام عن قيمتها والدفع على الموقع الإلكتروني لشركة Weمع فترة سماح شهر.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بداية من يوم 15 من الشهر التالى للشهر المستعلم عنه او الشهر الذى لم تدفع فاتورته   بتحويل العملاء غير المسددين الفاتورة إلى العمل بنظام الاستقبال فقط.

وتمنع شركة WE المشتركين غير مسددي فاتورة  الشهر من الاستقبال أيضًا بداية من يوم 15  الشهر  الثانى للشهر الذى لم يدفع "المستعلم عنه ".

للإبلاغ عن أعطال لتليفون الأرضى توجد 3 أرقام للإبلاغ عن أعطال التليفون: 111 أو 01555000111 أو 19777

أنظمة الدفع المسبق لفواتير التليفون الأرضي

يمكن لعملاء نظام الدفع المسبق لفاتورة الخط الأرضي شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكيرهم بقرب انتهاء الرصيد وتوضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي من خلال إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.

طريقة شحن الرصيد في نظام دفع فواتير التليفون المسبق

يمكن شحن رصيد في الحساب في أي وقت عبر تطبيق My WE www.te.eg/App  باستخدام بطاقة بنكية، والموقع الإلكتروني من هنا بالإضافة لجميع  فروع WE، وأحد منافذ الدفع الإلكتروني (فوري، مصاري، سداد، بي، ممكن، خدماتي)، وتتم المحاسبة على ضريبة القيمة المضافة 14% عند الشحن.

ويكون الشحن عن طريق دفع مبلغ 100 جنيه، فيصبح الرصيد 87.7 جنيه، لخصم 14% ضريبة القيمة المضافة من مبلغ الشحن المدفوع.

وسيتم إخطار العميل بإعادة شحن رصيد الحساب عن طريق رسالة نصية قصيرة على رقم الموبايل الخاص به.

 

 

باقات الدفع المسبق فاتورة التليفون الأرضي رابط استعلام التليفون الأرضي

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we لشهر أكتوبر وشحن الخط مسبق الدفع

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