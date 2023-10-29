الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we وخطوات سدادها إلكترونيًا

يسدد المنتفعون من خدمات التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة السنترال، في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we.

الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we

الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات بالضغط على الرابط التاليhttps://te.eg/wps/portal

انقر فوق "خدماتي"، انقر فوق "فاتورة التليفون الأرضي"، أدخل رقم التليفون الخاص بك، انقر فوق "استعلام" فتظهر لك تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي.

يمكن للمستفيدين من خدمات التليفون الأرضي الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي we عن طريق الهاتف، فاتصل على رقم 111 من أي خط أرضي أو محمول، ثم اضغط على رقم 1 لخدمات التليفون الأرضي، اضغط على رقم 1 للاستعلام عن الفاتورة، ادخل رقم الحساب الخاص بك، أدخل رقم PIN الخاص بك، اضغط على زر الإرسال.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال الفيزا بالدخول عبر موقع وي من الرابط السابق، ثم الاستعلام عن قيمة الفاتورة، واختر خانة دفع فاتورة التليفون الأرضي، وأدخل كود المحافظة، أدخل رقم التليفون الأرضي المراد سداد فاتورته، اضغط على «السداد الإلكتروني»، اضغط على زر «ادفع»، أدخل البيانات، اختر طريقة الدفع المناسبة «فيزا / ماستر كارد»، اضغط على خانة «سدد».

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي نقديًا من خلال أقرب فرع سنترال، أو السداد النقدي عبر خدمات فوري المتاحة بكافة أنحاء الجمهورية.

وفي حالة عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي تتوقف خمة المكالمات وتعطي الشركة للمستفيدين فرصه للسداد تسمى فترة سماح يستقبل فيها التليفون الأرضي المكالمات فقط ولا يمكنه اجرائها، وبعد انتهاء فترة السماح تتوقف الخدمة ويكون هناك غرامة تأخير تضاف على الفاتورة