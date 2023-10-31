الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

استعلام فاتورة المياه لهذا الشهر وكيفية دفعها الكترونيًا

المياه
المياه

يسدد أصحاب عدادات المياه القديمة فاتورة المياه شهريصا مع نهاية مدة الاستهلاك، حيث يقوموا بتسديد ثمن ما استهلكوه طوال الشهربعد مرور محصل المياه لقراءة عداد المياه وحسابه ثم يعود لتحصيل فاتورة المياه. 

ويستطيع المواطنون إجراء استعلام فاتورة المياه لهذا الشهر دون انتظار المحصل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام وكيفية سدادها. 

استعلام فاتورة المياه لهذا الشهر

يمكنك الاستعلام عن فاتورة المياه لهذا الشهر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة التي تقيم فيها، ويستطيع الضغط على الرابط التالي https://www.hcww.com.eg/bill-payment/

ثم اضغط على أيقونة "الاستعلام عن الفاتورة"، أدخل رقم العداد الخاص بك، أدخل الكود المرئي، ثم اضغط على زر "بحث".

أو يمكنك  استعلام فاتورة المياه من خلال  تطبيق شركة مياه الشرب والصرف الصحي على هاتفك الذكي، سجل الدخول إلى التطبيق باستخدام رقم العداد الخاص بك، اضغط على أيقونة "الفواتير"، اضغط على أيقونة "الاستعلام عن الفاتورة".

أو يمكنك استعلام فاتورة المياه من خلال التواصل مع  خدمة العملاء على رقم 125.

خطوات سداد فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر أكتوبر 2023 أونلاين

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وطرق الدفع أونلاين

 

طرق دفع فاتورة المياه 

يمكنك دفع فاتورة المياه من خلال زيارة موقع شركة مياه الشرب بالضغط على الرابط السابق، ثم اختيار أيقونة دفع الفواتير، ثم في نوع الخدمة حدد شركة مياه الشرب التي تتبعها، ورقم الاشتراك، ثم تتبع باقي الخطوات لسداد فاتورة مياه الشرب باستخدام الفيزا. 

ويمكنك أيضًا سداد فاتورة مياه الشرب من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أ، ماكينات الدفع الإلكتروني، أو من خدمة الدفع الإلكتروني من خلال البنك أو البريد، أو من خلال تطبيق شركة مياه الشرب والصرف الصحي على الهواتف الذكية.

في حالة عدم دفع الفاتورة في موعدها ، ستفرض عليك الشركة غرامة مالية، بالإضافة إلى فوائد على المبلغ المستحق.

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رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وكيفية سدادها

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