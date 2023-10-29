خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وطرق الدفع أونلاين

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز "بتروتريد" إلكترونيًا وطرق الدفع أونلاين.. من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

«الدستور» يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي بتروتريد

أتاحت شركة بتروتريد رابط خاص لعملائها من أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز بالاسم، أو الاستعلام عن فاتورة الغاز بالرقم القومي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط استعلام فاتورة الغاز بترويد من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

2- اختيار الضغط على أيقونة استعلام قيمة الاستهلاك الشهري.

3- كتابة أرقام العداد في الخانة الخاصة بها.

4- اضغط على عرض.

5- ستظهر قراءة العداد المستعلم عنها

دفع فاتورة الغاز بتروتريد.

خطوات دفع فاتورة الغاز إلكترونيا

يمكن للمواطنين دفع فاتورة الغاز اونلاين من خلال الطرق التالية:

- المحفظة الالكترونية الخاصة باسم صاحب الفاتورة.

- الدفع من خلال خدمات كاش أو فوري.

- الدفع من خلال الموقع الالكتروني للشركة.

- الدفع من خلال استخدام بطاقة الصراف الالي.

- الدفع من خلال خدمات امان أو مصاري.

- تطبيق استعلام فاتورة الغاز بترويد.

تطبيق للاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد

أتاحت شركة بتروتريد تطبيق من اجل الاستعلام عن فاتورة الغاز الكترونيا على متجر جوجل بلاي يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر مارس من خلاله كالتالي:

1- الدخول إلى متجر جوجل بلاي وكتابة تطبيق بتروتريد.

2- الضغط على تحميل التطبيق.

3- تسجل الدخول إلى التطبيق ااختيار منه استعلام الفاتورة.

4- كتابة بيانات العداد والضغط على كلمة استعلام.

5- تظهر قيمة فاتورة الاستهلاك للشهر المستعلم عنه .

أماكن دفع فاتورة الغاز 2023

يمكن للمواطنين سداد فاتورة الغاز 2023 من خلال الطرق التالية:

محفظة الفون كاش من البنك الأهلي

محفظة BM من بنك مصر

موقع ماي فوري

موقع جوميا

خدمة فوري

خدمة مصاري

خدمة bee

خدمة ممكن أو ضامن

خدماتي للدفع الإلكتروني

منافذ أمان