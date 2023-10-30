رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وكيفية سدادها

يدفع المنتفعين من خدمة الغاز فاتورة الغاز شهريًا في نهاية الشهر بقيمة ما تم استهلاكه من الغاز طوال الشهر على عكس أصحاب عدادات الغاز الجديدة الذين يشحنون العداد ويتم استخدام الغاز بقيمة الشحن، وتعرض الدستور لأصحاب عدادات الغاز القديمة كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وكيفية سدادها.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز

يستطيع أصحاب عدادات الغاز القديمة الاستعلام عن فاتور الغاز من خلال موقع شركة بتروديد، ولكي تتمكن من الاستعلام عن فاتورة الغاز، قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد من خلال الرابط التالي هنا، ثم قم بإدخال رقم عداد الغاز، إدخال الرقم القومي.

الضغط على زر "استعلام"، وسيتم عرض تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك قيمة الفاتورة المستحقة، وتاريخ الاستحقاق، والاستهلاك الشهري.

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد من خلال الاتصال بخدمة العملاء، وذلك على الرقم 1122 من أي خط أرضي أو محمول، أو تحميل تطبيق بتروتريد على هاتفك الذكي، ثم إنشاء حساب جديد في التطبيق، إدخال رقم عداد الغاز، إدخال الرقم القومي، الضغط على زر "استعلام".

خطوات سداد فاتورة الغاز

تستطيع سداد فاتورة الغاز الطبيعي من إما بانتظار محصل الغاز الذي يذهب للمنازل لتحصيل قيمة فاتورة الغاز، أو يمكن سداد فاتورة الغاز بتروتريد عن طريق موقع الشركة الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى موقع بتروتريد الإلكتروني من الرابط السابق

ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.

اختيار فاتورة الغاز المراد سدادها.

اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.

إدخال بيانات الدفع المطلوبة.

الضغط على زر "دفع"، وسيتم إرسال تأكيد بنجاح عملية الدفع إلى بريدك الإلكتروني.

ووفر موقع بتروتريد بعض الطرق لدفع ثمن فاتورة الغاز منها الدفع عن طريق بطاقات الائتمان أو الخصم، الدفع عن طريق خدمة فوري، الدفع عن طريق مكاتب البريد المصري، الدفع عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني من خلال البنوك.