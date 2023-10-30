الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وكيفية سدادها

الغاز
الغاز

يدفع المنتفعين من خدمة الغاز فاتورة الغاز شهريًا في نهاية الشهر بقيمة ما تم استهلاكه من الغاز طوال الشهر على عكس أصحاب عدادات الغاز الجديدة الذين يشحنون العداد ويتم استخدام الغاز بقيمة الشحن، وتعرض الدستور لأصحاب عدادات الغاز القديمة كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وكيفية سدادها. 

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز

يستطيع أصحاب عدادات الغاز القديمة الاستعلام عن فاتور الغاز من خلال موقع شركة بتروديد، ولكي تتمكن من الاستعلام عن فاتورة الغاز، قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد من خلال الرابط التالي هنا، ثم قم بإدخال رقم عداد الغاز، إدخال الرقم القومي.

الضغط على زر "استعلام"، وسيتم عرض تفاصيل الفاتورة، بما في ذلك قيمة الفاتورة المستحقة، وتاريخ الاستحقاق، والاستهلاك الشهري.

ويمكنك الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد من خلال الاتصال بخدمة العملاء، وذلك على الرقم 1122 من أي خط أرضي أو محمول، أو تحميل تطبيق بتروتريد على هاتفك الذكي، ثم إنشاء حساب جديد في التطبيق، إدخال رقم عداد الغاز، إدخال الرقم القومي، الضغط على زر "استعلام".

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد وطرق الدفع أونلاين

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى 2023-2024

خطوات سداد فاتورة الغاز 

تستطيع سداد فاتورة الغاز الطبيعي من إما بانتظار محصل الغاز الذي يذهب للمنازل لتحصيل قيمة فاتورة الغاز، أو يمكن سداد فاتورة الغاز بتروتريد عن طريق موقع الشركة الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى موقع بتروتريد الإلكتروني من الرابط السابق 

  • ثم قم بتسجيل الدخول إلى حسابك، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.
  • اختيار فاتورة الغاز المراد سدادها.
  • اختيار طريقة الدفع المناسبة لك.
  • إدخال بيانات الدفع المطلوبة.
  • الضغط على زر "دفع"، وسيتم إرسال تأكيد بنجاح عملية الدفع إلى بريدك الإلكتروني.

ووفر موقع بتروتريد بعض الطرق لدفع ثمن فاتورة الغاز منها  الدفع عن طريق بطاقات الائتمان أو الخصم، الدفع عن طريق خدمة فوري، الدفع عن طريق مكاتب البريد المصري، الدفع عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني من خلال البنوك.

txt

خطوات سداد فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر أكتوبر 2023 أونلاين

فاتورة الغاز سداد فاتورة الغاز الاستعلام عن فاتورة الغاز عدادات الغاز القديمة عدادات الغاز الجديدة بتروتريد فاتورة الغاز بتروتريد

مواد متعلقة

خطوات سداد فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر أكتوبر 2023 أونلاين

الأكثر قراءة

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

استكمال دعوى النصب على أحمد حسن في 5 ملايين جنيه غدًا

الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على صبري عبد المنعم غدًا

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة