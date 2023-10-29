خطوات سداد فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر أكتوبر 2023 أونلاين

بنهاية شهر أكتوبر واقتراب شهر نوفمبر يبحث المواطنين عن كيفية سداد فاتورة الغاز وكيفية الاستعلام عنها وطرق السداد، وذلك لسدادها من مرتبات أكتوبر أو معاشات نوفمبر في سداد فواتير الخدمات الشهرية من الغاز والكهرباء واستهلاك المياه حتى لا يوقع عليهم غرامات أو تتوقف عنهم الخدمة.

فواتير الغاز لشهر أكتوبر 2023

يبحث بعض المواطنين عن طرق جديدة لدفع فواتير الغاز بتروتريد بدلًا من الدفع النقدي، وأعلنت شركة الخدمات البترولية التابعة لوزارة البترول عدة خطوات سهلة ومجانية للاستعلام عن فواتير الغاز لشهر أكتوبر 2023، والتي تأتي كالتالي:

الدخول لموقع شركة بتروتريد عن طريق رابط رسمي الضغط على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز مباشرة من هنا. باختيار الاستعلام عن قيمة الاستهلاك شهريًا. تدوين أرقام العداد بالأيقونة المخصصة لذلك. على الفور تظهر أمام المستعلم قراءة العداد المرتبطة بك.

الاستعلام عن قيمة استهلاك الشهري للغاز شهر أكتوبر 2023

يمكن الاستعلام عن فاتورة الغاز لمستخدمي شركة بتروتيد بطرق سهلة وتكلفة بسيطة عن طريق الأرقام التي توفرها الشركة، مثل الرقم 5727 والرقم 09000727 والرقم 1122.

تسعى شركة بتروتريد في مصر إلى تحقيق التطوير والتسهيل في جميع الإجراءات المتعلقة بعملية قراءة عداد الغاز وسداد الفواتير، بالإضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى منازل المواطنين وتلقي شكاويهم والتواصل معهم لذلك أتاحت السداد الإلكتروني لفتاورة الغاز بطرق سهلة والتي تأتي كالتالي.

خطوات سداد فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد لشهر أكتوبر 2023

كيف يمكنني دفع فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2023؟ يمكن لعملاء عداد الغاز الطبيعي استعراض قيمة فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2023 عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة الغاز.

للقيام بذلك، يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع شركة الغاز "بترو تريد

2. اضغط على "استعلام عن فاتورة الغاز لشهر أكتوبر".

3. أدخل رقم المشترك الخاص بك.

4. أدخل رقم الشقة ورقم العمارة.

5. أو يمكنك إدخال رقم البلوك أو القطاع المتعلق به.

6. أدخل المنطقة أو المحافظة.

7. أدخل رقم العداد بشكل صحيح.

8. اضغط على "استعراض الفواتير" لعرض قيمة فاتورة الغاز لشهر أكتوبر.

طرق سداد فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد

كيف يمكنني دفع فاتورة الغاز لشهر أكتوبر؟ بعد معرفة كيفية استعلام عن فاتورة الغاز لشهر أكتوبر وتسجيلها، يبحث العديد من المواطنين عن أسهل طرق لدفع فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2023. يمكن ذلك عن طريق محصل الغاز الطبيعي الرسمي في المحافظة التابعة له، أو عن طريق المحفظة الإلكترونية، أو من خلال خدمات الدفع الإلكتروني مثل أمان أو فوري.