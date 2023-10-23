رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد شهر أكتوبر 2023 برقم الاشتراك

ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد كي يمكن للمستهلكين دفع فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2023.

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد ومعرفة خطوات الاستعلام وأخر موعد لدفع فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2023.

يمكن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد من رابط الشركة المباشر الذي توفره بكل سهولة للمواطنين وهو الموجود هنا.

بعد الدخول على الرابط السابق تفتح صفحة جديدة

من خلالها يجب وضع المنطقة التابع لها

ثم ادخال رقم المشترك الموجود بالعداد

ثم اضغط على ادخال القراءة كي تظهر قيمة الفاتورة للشهر الحالي

بعد معرفة قيمة فاتورة الغاز المنزلي يمكنكم تسديدها حتى آخر يوم في الشهر

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي

أعلنت شركة بتروتريد أنه يمكنكم تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي حتى يوم 27 أكتوير 2023 كما يمكن تسديد قيمة الفاتورة بها ايضا من خلال الطرق التالية أيضًا

الاتصال على خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)

أو الاتصال من رقم المحمول ٥٧٢٧

أو الاتصال من الهاتف الأرضي ٠٩٠٠٠٧٢٧

كما يمكن إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة

او عن طريق ماي فوري المتاح فيه تسديد فاتورة الغاز المنزلي

مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

أو من خلال تسجيل القراءة والسداد عن طريق الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي - بنك مصر - محفظة بنك الإسكندرية - محفظة بنك QNB

تسجيل قراءة العداد ودفع الفاتورة من خلال تطبيق بترمومتر على المحمول الذى بإدخال صورة العداد لتسجيل القراءة ثم تسديد قيمتها

إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة او استخدام الاستيكر الخاص بالشركة والذي تم لصقه على باب الشقة سنويًا ومقسم شهريًا.