الإثنين 23 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد شهر أكتوبر 2023 برقم الاشتراك

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

ارتفعت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد كي يمكن للمستهلكين دفع فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2023. 

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد

في التقرير التالي يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد ومعرفة خطوات الاستعلام وأخر موعد لدفع فاتورة الغاز لشهر أكتوبر 2023.

يمكن رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بتروتريد من رابط الشركة المباشر الذي توفره بكل سهولة للمواطنين وهو الموجود هنا.

بعد الدخول على الرابط السابق تفتح صفحة جديدة

من خلالها يجب وضع المنطقة التابع لها 

ثم ادخال رقم المشترك الموجود بالعداد 

ثم اضغط على ادخال القراءة كي تظهر قيمة الفاتورة للشهر الحالي

بعد معرفة قيمة فاتورة الغاز المنزلي يمكنكم تسديدها حتى آخر يوم في الشهر 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2023

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2023

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 

أعلنت شركة بتروتريد أنه يمكنكم تسجيل  قراءة عداد الغاز المنزلي حتى يوم 27 أكتوير 2023  كما يمكن تسديد قيمة الفاتورة بها ايضا من خلال الطرق التالية أيضًا

الاتصال على خدمة الرد الصوتي التفاعلي (IVR)

 أو الاتصال من رقم المحمول ٥٧٢٧

أو الاتصال من الهاتف الأرضي  ٠٩٠٠٠٧٢٧

كما يمكن  إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة 

او عن طريق ماي فوري المتاح فيه تسديد فاتورة الغاز المنزلي

مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

أو من خلال تسجيل القراءة والسداد عن طريق الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي - بنك مصر - محفظة بنك الإسكندرية - محفظة بنك QNB

تسجيل قراءة العداد ودفع الفاتورة من خلال تطبيق بترمومتر على المحمول الذى بإدخال صورة العداد لتسجيل القراءة ثم تسديد قيمتها 

إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة او استخدام الاستيكر الخاص بالشركة والذي تم لصقه على باب الشقة سنويًا ومقسم شهريًا.

 

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خطوات الاستعلام عن دفع فاتورة المياه إلكترونيًا شهر أكتوبر 2023

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الهاتف.. ووسائل سداد الفواتير

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