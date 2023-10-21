نقدم للمواطنين لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2023، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث أوضحت شركة توزيع الكهرباء شمال الكهرباء، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، كيفية الاستعلام من المنزل بدون الحاجة للذهاب للشركة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم خطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة، في إطار الخدمات التي نقدمها للمواطنين.

لينك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الكهرباء 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية عبر الرابط التالي:

https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

الخطوة الثانية: الضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة: الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

الخطوة الرابعة: يقوم بتحديد اسم المحافظة الخاصة به.

الخطوة الخامسة: ادخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

الخطوة السادسة: الضغط على زر استعلام.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2023

وفي سياق متصل، نستعرض لكم طريقة أخري للاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة 2023، وهي كما يلي:

خطوة أولي: تسجيل الدخول للموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة.

خطوة ثانية: الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

خطوة ثالثة: تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

خطوة رابعة: الضغط على زر الاستعلام.

خطوات سداد فاتورة الكهرباء شمال الكهرباء 2023

وفي هذا الصدد، يمكن للمواطنين سداد فاتورة الكهرباء من المنزل من خلال الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء واتباع الخطوات كالآتي:

الخطوة الأولي: لدفع فاتورة الكهرباء بالفيزا ادخل على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الرابط التالي: https://eservices.eehc.gov.eg/.

الخطوة الثانية: اختيار أيقونة «دفع الفاتورة».

الخطوة الثالثة: تسجيل الدخول

الخطوة الرابعة: كتابة بيانات العداد بدقة، والتي تتضمن رقم العداد وكود السداد الالكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

الخطوة الخامسة: الضغط على الدفع بواسطة فوري.

كيفية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا

وفي هذا السياق، اتاحت شركة الكهرباء إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا المرتبطة بالمحافظ البنكية، حيث تتيح الشركة 12 محفظة بنكية يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء وهي محافظ البنوك التالية:

• بنك مصر.

• البنك الأهلى المصرى.

• بنك CIB.

• بنك الإسكندرية.

• بنك كريدى اجريكول.

• بنك بلوم.

• بنك QNB.

• بنك الإسكان والتعمير.

• بنك أبوظبى الامارتى.

• بنك عودة.

• بنك قناة السويس.

• بنك NBK.