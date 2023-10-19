رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وقيمة الغرامة

تحظى خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، حيث يرغب عدد كبير من عملاء الشركة المصرية للاتصالات في معرفة قيمة الفاتورة الربع شهرية وسدادها من خلال أحد وسائل الدفع المعتمدة رسميا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023

يستطيع عملاء الشركة المصرية للاتصالات we معرفة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 من خلال الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال بيانات صاحب الخط المتعاقد مع الشركة وكود المحافظة ورقم الهاتف المراد الاستعلام عن فاتورته الربع سنوية بدقة وفي الخانات المخصصة لذلك.

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال أحد وسائل الدفع المعتمدة (مقرات الستنرالات، خدمة فوري، خدمة فودافون كاش، خدمة سداد، خدمة مصاري، مكاتب البريد ماكينات الصرف الآلي للبنك الأهلي وبنك cib وخدمة أمان وكذلك خدمة bee وخدمة ممكن) المتاحة في كافة محافظات الجمهورية.

طرق الاستعلام عن فواتير التليفون الأرضي 2023

ووضعت الشركة المصرية للاتصالات we عدة طرق رقمية لمعرفة إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية وسدادها قبل انتهاء الفترة المحددة للدفع وذلك هروبا من تطبيق الغرامة المالية التي تم تطبيقها على العملاء المتخلفين عن الدفع في المواعيد المحددة وهى كما يلي:-

الوسيلة الأولى: الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط من (هنا)، وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة للعميل ورقم هاتف الأرضي وكود المحافظة.

الوسيلة الثانية: الأرقام الساخنة المخصصة لخدمة العملاء من كافة (19777) أو (111) حيث خصصت الشركة مجموعة مميزة لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي من الموظفين للرد على كافة استفسارات العملاء من كافة محافظات الجمهورية.

الوسيلة الثالثة: خدمة الواتساب عبر الرقم (01555000111) حيث يدخل العميل كافة البيانات اللازمة للاستعلام.

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قيمة الغرامة المالية للعملاء المتخلفين عن دفع فاتورة التليفون

حددت الشركة المصرية للاتصالات (We) قيمة الغرامة المالية للعملاء المتخلفين عن دفع فواتير التليفون الأرضي بنحو 10 جنيهات كحد أدنى و2% تكون من إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية كحد أقصي.