رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي.. ووسائل الدفع المعتمدة

تصاعدت حدة البحث عن رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لمعرفة إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية عن شهور (يوليو، أغسطس، سبتمبر) وسدادها من خلال أحد والوسائل المعتمدة لدى الشركة المصرية للاتصالات we المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات we الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضي للمحاسبة على شهور (يوليو، أغسطس، سبتمبر) 2023 يوم 14 سبتمبر الماضي ويمكن للعملاء من كافة محافظات الجمهورية الاستعلام عنها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال بيانات العميل وكود المحافظة ورقم الخط الأرضي.

وعقب انتهاء مدة السماح التي أقرتها الشركة المصرية للاتصالات we للعملاء المتخلفين عن الدفع يتم قطع الخدمة (التليفون الأرضي، الانترنت المنزلي) ويتم تحويل الهاتف إلى استقبال مكالمات فقط وفي حالة استمرار عدم السداد يتم قطع خدمات التليفون الأرضي بطريقة نهاية عن العميل في أى محافظة من محافظات الجمهورية.

طرق الاستعلام عن فواتير التليفون

خصصت الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن الفاتورة الأرضية وسداد قيمة خدمات الإنترنت المنزلي والمكالمات الهاتفية وذلك من خلال الطرق التالية:-

الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) وإدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي.

الرقم الساخن للشركة عبر الرقم 19777 وإدخال كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي.

الاتصال على أحد أرقام خدمة العملاء عبر الأرقام 111 أو 01555000111 والتحدث إلى أحد موظفي خدمة العملاء.

ويمكن الدفع من خلال أحد الوسائل المعتمدة للدفع لدى شركة we وذلك من خلال مقرات السنترالات للشركة، خدمة فوري، خدمة فودافون كاش، خدمة مصاري، خدمة سداد، خدمة أمان، خدمة خدماتي، خدمة أمان، خدمة bee، ماكينات الصرف الآلي للبنوك، مكاتب البريد المصري.

نظام المحاسبة الجديد لشركة we

رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي و نظام المحاسبة الجديد للفاتورة الربع سنوية حيث أرسلت الشركة لعدد من العملاء رسالة قيمة الفاتورة والدفع المسبق للشهور المقبلة حيث أتاحت الشركة نظام الدفع المسبق من خلال شحن رصيد عبر الأبلكيشن وخدمة الدفع السريع.