الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية 2023 بعدة طرق

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الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية 2023

أتاحت شركة توزيع الكهرباء بمحافظة الإسكندرية، موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمواطنين المشتركين معها والذين يبلغ عددهم تقريبا من 2.8 مليون مواطن من الكهرباء .

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسكندرية 2023

لـ الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظة الإسكندرية وعن الرابط المستخدم لابد من أتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة من خلال الرابط التالي من خلال الضغط لعى هذا الرابط https://alex.ahram.org.eg/

الضغط على كلمة "الاستعلام عن الفاتورة".

تسجيل الدخول.

التسجيل في الموقع عن طريق ملىء البيانات الخاصة بالمستعلم وهى مثل المحافظة التابع لها المستعلم صاحب العداد - الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام.

الضغط على زر الخاص بكلمة الاستعلام.

تسجيل قراءة العداد بالإسكندرية 2023

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالإسكندرية 2023

طرق ادخال قراءة العداد كالتالي:

الدخول على موقع الشركة من خلال الضغط على هذا الرابط https://alex.ahram.org.eg/

يقوم المستعلم بالضغط على قائمة قراءة عداد الكهرباء.

ويقوم المستعلم بكتابة الرقم الآلي والرقم القومي الخاص به والذي يملك بهم العداد.

يقوم المستعلم بإدخال منطقة السكن التابع لها، ويقوم بالتسجيل والقراءة بطريقة صحيحة.

يتأكد من أنه قام بإدخال الأرقام بطريقة صحيحة.

يقوم بالضغط على كلمة تسجيل.

بعد ذلك ستقوم الشركة بإرسال القراءة الخاصة بالعداد الخاص بالمواطن.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

فيما أتاحت شركة توزيع الكهرباء بالإسكندرية، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لعملائها بالاسم أو برقم العداد وهى كالتالى:

أولا: يقوم المشترك بالضغط على قسم الخدمات، للاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الإسكندرية.

ثانيا: يقوم المشترك بالضغط على اختيار الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

ثالثا: يقوم المشترك بتحديد اسم المنطقة الخاصة به، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الإسكندرية.

رابعا: بعدها ادخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام، الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الإسكندرية.

خامسا: الضغط على «استعلام».