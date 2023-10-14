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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كيفية تجنب غرامة فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2023

فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي

كيفية تجنب غرامة فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023 من أكثر التساؤلات التي يطرحها عملاء الشركة المصرية للاتصالات we في كافة محافظات الجمهورية حيث يجب على العملاء ضرورة سداد قيمة الفاتورة الربع سنوية من خلال أحد وسائل الدفع المعتمدة رسميا لدى الشركة.

كيفية تجنب غرامة فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2023

يمكن تجنب دفع قيمة الغرامة المالية التي تفرضها الشركة المصرية للاتصالات على العملاء المتخلفين عن دفع الفواتير من خلال إستخدام الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط ( من هنا) ودفع قيمة الفاتورة الربع سنوية في مواعيدها المحددة  للهروب من الغرامة المالية حيث يمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال هذه الخطوات:-

  • الدخول عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات we من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير التليفون.
  • إدخال كافة البيانات اللازمة عن صاحب التليفون والمتعاقد مع الشركة.
  • تسجيل كود المحافظة.
  • إدخال رقم التليفون الأرضي.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023 بالخطوات

تبدأ الأحد.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد

أخر موعد لسداد الفاتورة الربع سنوية لتليفون الأرضي

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات we الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضي وذلك يوم 15 سبتمبر 2023 حيث منحت الشركة العملاء فترة 30 يوم لسداد كافة الفواتير المستحقة على العملاء من كافة محافظات الجمهورية وذلك كنوع من أنواع تجنب غرامة فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2023.

يتم إضافة الغرامة المالية على الفاتورة التالية وفي حالة عدم السداد يتم توقيع غرامة مالية قدرها 10 جنيهات أو حساب 1.5% من قيمة الاشتراك بحد أقصي 11 شهر من تاريخ صدور أول فاتورة متأخرة يعقبها قطع نهائي لخدمات التليفون الأرضي والنت المنزلي.

تبدأ الأحد.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وآخر موعد للدفع

وسائل الدفع المعتمدة لسداد فاتورة التليفون الأرضي 

هناك العديد من وسائل الدفع التي اعتمدتها الشركة المصرية للاتصالات لسداد الفواتير الربع سنوية للتليفون الأرضي وهي كما يلي:-

  • سنترالات شركة we.
  • ماكينات الصرف الآلي للبنوك.
  • خدمة مصاري.
  • خدمة فوادفون كاش.
  • خدمة فوري.
  • خدمة اتصالات كاش.
  • خدمة أورنج.
  • خدمة سداد.
  • خدمة أمان.
  • خدمة خدماتي.
  • مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

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خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2023

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