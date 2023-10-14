رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023 من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية.

فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023 ولسداد الفواتير القديمة.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من العملاء بمحافظات مصر، يرصد لكم موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي شغلت اهتمام الكثير مؤخرًا للحصول على رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023 بالخطوات، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023

يمكن الوصول إلى مختلف شركات الكهرباء الموزعة في مصر من خلال موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي توفر روابط الوصول إلى هذه الشركات والاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 من خلال هذا الرابط أضغط هنا

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023

يمكنك الان الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أكتوبر 2023 بكل سهولة بشكل إلكتروني وإليكم الخطوات في السطور التالية:

1 - في البداية يقوم المتعلم بالدخول إلى موقع وزاة الكهرباء الإلكتروني من هنـا.

2 - في الخطوة التالية يقوم المتعلم بالوقوف على أيقونة خدمات.

3 - ثم يقوم المتعلم باختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

4 - سوف تظهر أمامك قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية.

5 - ثم يقوم المستعلم بأختيار الشركة التي تتبعها.

6 - ثم يقوم المستعلم بادخل قراءة العداد.

7 - ثم يقوم المستعلم بادخل الكود الخاص به.

8 - وفي الخطوة الأخيرة يقوم المستعلم بالضغط على ايقونة استعلام.

9 - وسوف يظهر أمامك إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري خلال ثواني.

الإستعلام عن فواتير الكهرباء أكتوبر 2023

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء

شركة القنـاه لتوزيـع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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