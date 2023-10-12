أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الصرح الكبير الذي ينطلق في نفس التوقيت من كل عام، مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال 32 ويكثر التساؤل عن التفاصيل الكاملة لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية 2023 عبر جوجل، ويضم نخبة كبيرة من نجوم الطرب، ويقام في دار الأوبرا المصرية، وينتظر الجمهور معرفة كل ما يخص الدورة الجديدة، ويرصد الدستور خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لمهرجان الموسيقى العربية 2023.

التفاصيل الكاملة لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية 2023 في دورته الـ32

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير التفاصيل الكاملة لمهرجان الموسيقى العربية 2023، والمطربين، وأسماء المكرمين.

التفاصيل الكاملة لمهرجان الموسيقى العربية 2023

وتنطلق فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية يوم 24 أكتوبر وحتى يوم 2 نوفمبر المقبل، على مسارح دار الأوبرا بمختلف المحافظات، على أن تحيي حفل الافتتاح المطربة أصالة والموسيقار عمر خيرت، بينما تختم الدورة الجديدة المطربة أنغام، وذلك بقيادة المايسترو هاني فرحات.

مطربي مهرجان الموسيقى العربية 2023

وتشهد فعاليات الدورة الـ 32 عدد كبير من الحفلات لأهم المطربين أبرزهم علي الحجار سيكون موعد حفله في يوم الخميس الموافق 1 من شهر نوفمبر ويوم 26 أكتوبر، وحفل مدحت صالح في يوم 31 أكتوبر، هاني شاكر في يوم 27 أكتوبر، مي فاروق 25 أكتوبر، أحمد سعد في مطلع شهر نوفمبر، إيمان عبد الغني، مروة ناجي، خالد سليم، مروة ناجي، عبير نعمة، أحمد جمال، نداء شرارة، بتول بني، كارمن سليمان.

تفاصيل فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب

ووجهت الأوبرا الدعوة لأساتذة وطلاب الأكاديميات المتخصصة لحضور فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب والذى تعقد جلساته أيام السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء 21، 22، 23، 24، 25 أكتوبر على المسرح الصغير وتبدأ فى العاشرة صباحًا ويناقش موضوع الموسيقى العربية تنوع وثراء من خلال 4 محاور هى الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية، الأغنية العربية المعاصرة.. مصادر موسيقية متنوعة، الموسيقى الشعبية في العالم العربي.. تنوع ثقافي ثرى، الإبداع الموسيقي الفني المعاصر واستلهام الموسيقى العربية في العالم العربي وخارجه.

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أسماء المكرمين بمهرجان الموسيقى العربية 2023

ومن المقرر أن تكرم الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا 14 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربي هم الموسيقار عمر خيرت (مصر)، الملحن خالد بن حمد البوسعيدي (سلطنة عمان)، المؤلف والمنتج الموسيقي ممدوح سيف (السعودية)، المطرب فؤاد زبادي (المغرب)، الموسيقار وسام خصاف (العراق)، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية (مصر)، الدكتورة انعام لبيب العميد الأسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية (مصر)، فنان الخط العربى الدكتور خليفة الشيمي (مصر)، عازف العود حازم شاهين (مصر)، عازف الكولة عبد الله حلمي (مصر) الموسيقار صلاح الشرنوبي (مصر)، اسم المؤلف حسين السيد (مصر)، اسم المطرب والملحن احمد الحجار (مصر)، اسم الموسيقار على عثمان (السودان).