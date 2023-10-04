الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وآخر موعد للدفع

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

مع بداية كل شهر يكثف البحث عن الاستعلام ومعرفة سداد بعض الفواتير لاسيما فاتورة التليفون الأرضي لاستغلال الراتب في دفع كل  الاستحقاقات الشهرية، لذلك تصدر البحث عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق الدفع والسداد محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة.

فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2024

 

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات قد أعلنت عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023، وذلك من خلال موقعها الرسمي، حيث حددت تاريخ السداد والغرامات المترتبة عن التأخير في السداد، بالإضافة إلى فترة السماح المخصصة للدفع قبل توقف الخدمة وقطع الحرارة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 وطرق السداد

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر سبتمبر 2023

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر أكتوبر 2023

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها الدستور للقراء نقدم في السطور الأتية تفاصيل إتاحة وخطوات ورابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لهذا الشهر.

 

تبدأ فترة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2023 من يوم 15 أكتوبر، وتستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر، وهذه الفترة تعد فترة سماح مدتها شهر، حيث تقوم الشركة بتحويل الخط لنظام الاستقبال بدءًا من يوم 15 أكتوبر في حال عدم سداد فاتورة التليفون الأرضي. وفي حال عدم السداد، سيتم قطع الحرارة عن الهاتف اعتبارًا من اليوم الموافق 15 نوفمبر 2023.

 

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم أكتوبر 2023

 

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لأكتوبر2023 من خلال الموقع الإلكتروني الخاصة بالشركة بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

- يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات WE من خلال هذا الرابــــــــط.

 

- كتابة رقم التليفون الأرضي في الخانة المحددة له لكي يتم الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

- إدخال الكود المخصص للمحافظة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى.

- الضغط على خانة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى.

- تظهر قيمة فاتورة التليفون الأرضي لأكتوبر.

مواعيد فرض فاتورة الأرضي 2023

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن مواعيد محددة لدفع فاتورة التليفون الأرضي، حيث يتم إصدار الفاتورة كل ثلاثة أشهر بشكل دوري، وتمنح الشركة فترة سماح تصل إلى 30 يومًا لدفع الفاتورة. وبالتالي، يكون آخر يوم لدفع الفاتورة هو منتصف الشهر القادم بعده.

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