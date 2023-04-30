الأحد 30 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم وكيفية تجنب الغرامة

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يتساءل الكثير من المواطنين عن آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023 قبل الغرامة عبر محرك البحث العالمي "جوجل" وحظيت فاتورة الأرضي باهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم.. الرابط وكيفية تجنب الغرامة.

كيفية تجنب غرامة فاتورة التليفون الأرضي 

ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن  رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل  2023 وكيفية السداد والدفع .

ومنحت الشركة المصرية للاتصالات أسبوعين بداية من غدا الاثنين أول مايو وحتى يوم الاثنين ١٥ مايو لدفع فاتورة التليفون الارضي قبل فرض الغرامة والتي تصل قيمتها ١٠ جنيهات كحد أدنى أو ١.٥% كحد أقصي من قيمة الفاتورة عند السداد ، في حالة عدم سداد الفاتورة التي صدرت منذ يوم السبت ١٥ ابريل الجاري .

بعدها ستقوم الشركة بتحويل خط المشترك الي وضع استقبال المكالمات فقط لمدة شهر تنتهي يوم الخميس ١٥ يونيو مع دفع الغرامة ... في حين ستقوم الشركة بفصل الخدمة عن خط المشترك مع قطع الحرارة نهائيا لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه.

وتستقبل الشركة المصرية للاتصالات المواطنين والعملاء داخل ١٥٧٢سنترالات على مستوى الجمهورية من الثامنة صباحا الي الثالثة والنصف عصرا بالإضافة إلى إتاحة الدفع في ١٢٠ مركز خدمة ونحو ١٥٠ نقطة بيع أخرى في المترو ومحطات السكك الحديدية الكبرى للتيسير على المواطنين دفع الفواتير، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية من خلال المحافظ الالكترونية لشركات الدفع والتحصيل الالكتروني.

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2023

لينك المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل 2023

وتصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر بصفة دورية في شهر يناير 2023 وشهر أبريل 2023 وشهر يونيو 2023 وشهر أكتوبر 2023، وتعطي الشركة المصرية للاتصالات فترة سماح للدفع تصل لـ 30 يوما، ليكون آخر يوم للدفع هو منتصف الشهر الذي يليه، وتفرض الشركة المصرية للاتصالات غرامة مالية، وتقطع الحرارة عن خط التليفون الأرضي في حالة تأخر العملاء عن السداد بعد انتهاء فترة السماح.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر تحميل تطبيق الشركة المصرية للاتصالات وإنشاء حساب عليه.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة شهر أبريل 2023 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، ثم إدخال كود المحافظة وإدخال رقم التليفون الأرضي في الخانات المخصصة لذلك.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023: (من هنا).

تظهر لك قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

يمكن استخدام عدة وسائل معتمدة لدفع الفواتير الربع سنوية لتسهيل الإجراءات على العملاء حيث يمكن الدفع من خلال مقرات سنترالات شركة “we” وماكينات الصرف الآلي للبنوك وشركات التحصيل الإلكتروني ومكاتب البريد في المحافظات.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

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