بالخطوات.. الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة ولجميع شركات الكهرباء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة وجميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

للاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة يرجى اتباع التالي.

- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية من خلال هذا الرابط. https://www.eehc.gov.eg/

- الضغط على قسم الخدمات.

- الضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المحافظة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد والذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة

- وللاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة، يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

- تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر الاستعلام.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر 2023

وللاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2023 لمختلف شركات الكهرباء وهى (شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء-شركة القناة لتوزيع الكهرباء-شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء-شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

-شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء -شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء -شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء -شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء) يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء من خلال الضغط على هذا الرابط http://www.moee.gov.eg

الضغط على أيقونة خدمات.

أختيار الاستعلام عن الفواتير.

تظهر قائمة بشركات الكهرباء المتنوعة على مستوى الجمهورية.

اختيار الشركة التي يتبعها المستعلم .

إدخال قراءة العداد.

ادخال الكود الخاص بالمستعلم صاحب العداد .

الضغط على استعلام.

يظهر إيصال الكهرباء عن قيمة الاستهلاك الشهري.

طرق سداد فاتورة الكهرباء :

يمكن سداد فاتورة الكهرباء من المنزل من خلال الفيزا و الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

من جانبها، أتاحت شركة الكهرباء إمكانية دفع فاتورة الكهرباء بالفيزا المرتبطة بالمحافظ البنكية، حيث تتيح الشركة 12 محفظة بنكية يمكن من خلالها سداد فاتورة الكهرباء وهي محافظ البنوك الآتية: «بنك مصر– البنك الأهلى- – بنك CIB- بنك الإسكندرية – بنك كريدى اجريكول– بنك بلوم– بنك QNB – بنك الإسكان والتعمير – بنك أبوظبى الإماراتي – بنك عودة – بنك قناة السويس – بنك NBK».

ويمكن دفع الفاتورة من خلال مندوب الشركة .