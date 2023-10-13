مجانًا.. طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شهر أكتوبر 2023 بتروتريد

يصل الغاز المنزلي لملايين المواطنين في مختلف المحافظات، ويهتم المصرينن بالبحث عن طرق الاستعلام عن فاتورة الغاز وطرق سدادها كل شهر حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة من عدة شركات للخدمات البترولية المصرية من عدم الدفع أو ربنا يترتب على ذلك دفع غرامات.

فاتورة الغاز المنزلي عن شهر أكتوبر 2023

و تقدم شركة الخدمات البترولية «بتروتريد» وهي إحدى الشركات الكبرى التي تتبع لوزارة البترول والثروة المعدنية وتقدم الغاز المنزلي لأغلب المحافظات المصرية، قراءات العداد لشهر أكتوبر من بداية الشهر وحتى يوم 27 أكتوبر 2023 وتوفر من خلال موقعها وعدد آخر من الطرق السهلة التي تيسر على المواطن الدفع.

فاتورة الغاز المنزلي

وتتصدر فاتورة الغاز المنزلي محرك البحث جوجل وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور كل يوم نرصد من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 ورابط خطوات التسجيل

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 والخطوات

يمكن للمواطنين والعملاء المستفيدين من توصيل الغاز المنزلي لمنازلهم تسجيل قراءة عداد الغاز، اتباع الخطوات التالية لاستمرار الاستفادة منه دون دفع غرامات.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بتروتريد 2023

يجب علي العملاء إتباع التعليمات الآتية:

أولا: الدخول على رابط استعلام فاتورة الغاز بتروتريد من خلال هذا الرابـــــــــط

ثانيا: الدخول على استعلام قيمة الاستهلاك الشهري.

ثالثا: كتابة أرقام العداد في الخانة الخاصة بها.

رابعا: يظهر على الفور قراءة العداد الخاصة بك.

أرقام الاستعلام عن فاتورة الغاز بتروتريد 2023

وان لم يتوفر الاستعلام إلكتروني يمكن استخدام رابط الاستعلام حول فاتورة الغاز المنزلي في شركة بتروتريد لشهر أكتوبر 2023 لمعرفة إجمالي قيم الفاتورة الشهرية أو من خلال الأرقام الساخنة التي قامت بإعدادها الشركة للطوارئ أو من خلل الرد على استفسارات المواطنين عن رقم (5727) أو رقم (09000727) أو رقم (1122) حيث أن تم رصد مجموعة مميزة من الموظفين وذلك للرد على تساؤلات العملاء.

الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي شركة بتروتريد

واتاحت شركة بتروتريد التابعة وزارة البترول في مصر والثروة المعدنيةجميع الوسائل الإلكترونية والمصرفية لتسهيل الإجراءات على المواطنين بعملية تسجيل قراءات الغاز، والسداد للفواتير، وأيضا توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وكافة الشكاوى والمقترحات الخاصة بالعملاء، فيمكن معرفة كل المعلومات من خلال الموقع الالكتروني للشركة من هنا