طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وتسديد الفاتورة الشهرية

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وطريقة تسديد الفاتورة من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

تحرص شركة بتروتريد على التسهيل على عملائها فى قراءة عداد الغاز ودفع الفواتير من خلال تعدد وسائل الراحة والدفع وهناك 15 طريقة إلكترونية لتسجيل قراءة عداد الغاز من يوم 1 وحتى يوم 20 من كل شهر لقراءة عداد الغاز أو دفع الفواتير إلكترونيا وهى كالتالى:

1 – تطبيق ”بتروميتر“ أحدث طرق لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرة من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عداد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها على قاعدة البيانات بالشركة.

تحميل تطبيق بتروميتر

- يمكن تحميل تطبيق بتروميتر من خلال جوجل بلاي للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

- يمكن تحميل التطبيق من خلال الهواتف الذكية APPLE التي تعمل بنظام IOS – من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

3 – من خلال محصل الشركة POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

طرق تحصيل فاتورة الغاز

1 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

2– تطبيق موبايل ماي فوري

3 – تطبيق موبايل جوميا.

4 – من خلال مكاتب البريد المصري.

5 – من خلال منافذ (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

6 – من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).

7– من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.

أماكن فروع شركة بتروتريد المميكنة لدفع قيمة فاتورة الغاز

– الفروع المميكنة والمتوفرة هي كالآتي:

القاهرة:

1. محطة شل أوت جاردنيا طريق السويس الكيلو 6

2. كومباوند جاردنيا – طريق السويس – مول جاردينيا – داخل المول.

3. الرحاب مول ٢ – المدخل الرئيسي – بجوار ماكينة ATM.

الجيزة:

4. كومباوند نيو جيزة / الكيلو 22 طرق مصر اسكندرية الصحراوي.

الاسكندرية:

5. أمام فرع الشركة: ٤٣٢ ش جمال عبد الناصر – المندرة البحرية – أمام حسنى للمشويات – برج ام القرى 1.

الغربية :

6. نادي ماتريكس طنطا بسبرباي – المنطقة اللوجستية.

المنوفية :

7. مدينة شبين الكوم – نادى الجمهورية.

الشرقية :

8. مدينة الزقازيق – حي القومية – شارع طلبة عويضة – برج ريتاج.