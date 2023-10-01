الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وتسديد الفاتورة الشهرية

الغاز المنزلي
الغاز المنزلي

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وطريقة تسديد الفاتورة من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية. 

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي

تحرص شركة بتروتريد على التسهيل على عملائها فى قراءة عداد الغاز ودفع الفواتير من خلال تعدد وسائل الراحة والدفع وهناك 15 طريقة إلكترونية لتسجيل قراءة عداد الغاز من يوم 1 وحتى يوم 20 من كل شهر لقراءة عداد الغاز أو دفع الفواتير إلكترونيا وهى كالتالى:

1 – تطبيق ”بتروميتر“ أحدث طرق لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي حيث يقوم التطبيق بقراءة عداد الغاز المنزلي مباشرة من خلال توجيه كاميرا الهاتف المحمول نحو واجهة قراءة عداد الغاز ليتم ترجمتها وتسجيلها على قاعدة البيانات بالشركة.

تحميل تطبيق بتروميتر

- يمكن تحميل تطبيق بتروميتر من خلال جوجل بلاي للهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

- يمكن تحميل التطبيق من خلال الهواتف الذكية APPLE التي تعمل بنظام IOS – من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

2 – من خلال الموقع الإلكتروني للشركة ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

3 – من خلال محصل الشركة POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر سبتمبر

طرق تحصيل فاتورة الغاز

 1 – عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

2– تطبيق موبايل ماي فوري 

3 – تطبيق موبايل جوميا.

4 – من خلال مكاتب البريد المصري.

5 – من خلال منافذ  (فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن).

6 – من خلال (ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد).

7– من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات و الوزارات و المصالح الحكومية.

أماكن فروع شركة بتروتريد المميكنة لدفع قيمة فاتورة الغاز 

– الفروع المميكنة والمتوفرة هي كالآتي:

القاهرة:

1. محطة شل أوت جاردنيا طريق السويس الكيلو 6

2. كومباوند جاردنيا – طريق السويس – مول جاردينيا – داخل المول.

3. الرحاب مول ٢ – المدخل الرئيسي – بجوار ماكينة ATM.

الجيزة:

4. كومباوند نيو جيزة / الكيلو 22 طرق مصر اسكندرية الصحراوي.

الاسكندرية:

5. أمام فرع الشركة: ٤٣٢ ش جمال عبد الناصر – المندرة البحرية – أمام حسنى للمشويات – برج ام القرى 1.

الغربية :

6. نادي ماتريكس طنطا بسبرباي – المنطقة اللوجستية.

المنوفية :

7. مدينة شبين الكوم – نادى الجمهورية.

الشرقية :

8. مدينة الزقازيق – حي القومية – شارع طلبة عويضة – برج ريتاج.

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي وطريقة تسديد فاتورة الغاز تحميل تطبيق بتروميتر تطبيق موبايل جوميا أماكن فروع شركة بتروتريد المميكنة

مواد متعلقة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر أكتوبر 2023

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الباز: أحد المرشحين سيكون "حصان طروادة" لعودة الإخوان فاحذروا التدليس

محمد الباز: "25 يناير أشر حدث شهدته مصر فى تاريخها الحديث"

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

السيناريو الكامل.. حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم ونصائح في حال حدوثه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية