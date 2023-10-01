رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر والاستعلام عن فاتورة الاستهلاك

تزايد البحث عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد 2023 لشهر أكتوبر عبر المنصات الإلكترونية منذ بداية الشهر الجاري، إذ يسعى الملايين من أصحاب العدادات إلى سداد فواتير الاستهلاك الشهرية لتجنب غرامات التأخير التي تفرضها الشركة على العملاء المتخلفين عن الدفع في المواعيد المحددة لهم.

وننشر في التقرير التالي تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر:

تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر

يمكن لعملاء شركة بتروتريد petrotade للخدمات التجارية البترولية للغاز الطبيعي تسجيل قراءة العداد المنزلي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة عن طريق الرابط التالي: من هنا.

حيث يدخل العميل المتعاقد مع الشركة كافة البيانات اللازمة للاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز عبر شركة بتروتريد 2023

يستطيع عملاء شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد petrotade للغاز الطبيعي معرفة قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية من خلال الموقع الإلكتروني بإتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر موقع شركة بتروتريد petrotade من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن فواتير الاستهلاك الشهري.

إدخال بيانات العميل المتعاقد مع الشركة بالتفصيل.

تحديد مكان تركيب العداد بدقة (الشقة، الدور، العقار، الشارع، المنطقة،…).

تسجيل رقم العداد المكون من 10 أرقام بدقة.

الضغط على كلمة استعلم.

ظهور إجمالي المبلغ المراد سداده عن قيمة الفواتير الشهرية لعداد الغاز المستعلم عنه.

تحديد وسيلة الدفع المعتمدة من شركة بتروتريد.

مواعيد سداد فواتير الاستهلاك الشهري للغاز الطبيعي



يمكن لجميع العملاء من جميع المحافظات دفع فواتير الغاز الطبيعي لشهر سبتمبر 2023 عن طريق رابط تسجيل القراءة المتاح على موقع بتروتريد، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 30 سبتمبر 2023 وفقًا للجدول الزمني المحدد. يمكن دفع الفواتير من خلال مكاتب البريد أو ماكينات الصرف الآلي للبنوك أو خدمات التحصيل الإلكتروني المتاحة مثل "فوري" و"أمان" وغيرها.

يذكر أن أعلنت شركة بتروتريد لعملائها من مستخدمي الغاز الطبيعي مد فترة تسجيل قراءة عداد الغاز الشهرية إلى يوم ٢٧ من كل شهر بدلا من يوم ٢٠.



يأتي ذلك في إطار جهود الشركة للتيسير على العملاء وتشجيعا لهم لإرسال القراءة عن بعد وتفعيل أدوات التحول الرقمي المتاحة.

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